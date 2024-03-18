Прибытие воды стало следствием весеннего половодья или влияния человека на каскад Днепра.

В Каховское водохранилище, которое было опустошено летом 2023 года из-за теракта РФ, начала прибывать вода. Об этом "Суспильному" сообщил эколог Вадим Манюк.

По его словам, сейчас пошел спуск той воды, которая накопилась в верховьях Днепра во время зимы. Вода прибывает по руслу Днепра и разливается, о чем свидетельствуют спутниковые снимки.

"Если посмотреть сверху на спутниковые снимки или на карту Великого Луга - то от Днепра разветвляются десятки и сотни протоков, дальше они ветвятся как кровеносная система, на меньшие-меньшие протоки, такие вот капилляры своеобразные, и доходят до самых отдаленных уголков этого Великого Луга", - сказал он.

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В то же время он указывает на закономерность: в некоторых участках Великого Луга есть места, которые раньше называли лиманы - наиболее пониженные части, куда вода всегда прибывала весной и держалась там весь сезон. Они к лету постепенно пересыхали, но это были такие озерные системы, которые держали большое количество воды. Как уточнил эколог, сейчас происходит то же самое - больше всего воды сейчас в тех местах, которые раньше назывались лиманами.

"Такого не было 65 лет. То, что это происходит, это очень положительный процесс. Потому что для того, чтобы плавни Великого Луга, который может возродиться, были, им жизненно необходимо весеннее половодье. Если этого не будет - плавни просто деградируют: не будет того эффекта, который мы ожидаем", - рассказал Манюк.

По его словам, причина происходящего - не совсем естественная. Дело в том, что весь каскад Днепра регулируется несколькими гидроузлами электростанции, и то, что там есть вода - результат управления этим каскадом.

"То есть люди, которые управляют каскадом, сейчас пустили воду в таком количестве, что она заполнила частично Великий Луг, и за это им большое спасибо. Получилось ли это спонтанно или сознательно - пока об этом не знаю, но это очень хорошо для Великого Луга, потому что он как губка сейчас наберет в себя воду, как должно быть в природе, и эта вода просто даст начало жизни и расцвета тех экосистем, которые на первой стадии формирования очень в этом нуждаются", - говорит специалист.

По его мнению, сейчас надо имитировать примерно тот режим, который существовал в природе, когда большая вода приходила в Днепр весной. Затем, максимально до конца лета, постепенный уровень воды снижался и осенью обычно уровни были очень низкие. Другое сказать, вода нужна именно сейчас и ее высокий уровень должен быть до мая.

Эколог отметил, что многое зависит от погоды: если будет достаточно осадков в бассейне всего Днепра, есть надежда что соответствующий режим будет поддерживаться до начала лета.

В дальнейшем наличие этой воды повлияет на экологию положительно.

"Потому что все экосистемы, которые сейчас воспроизводятся фактически на месте водохранилища, на месте где был Великий Луг, это экосистемы связаны с водой. Если это озерные системы, само собой, что в озере должно быть достаточное количество воды для нереста рыбы, для формирования каких-то зон зарастания водной растительностью. Если это наземные экосистемы, например, пойменные леса - также они должны быть сейчас наполнены водой, почва должна максимально пропитаться водой, чтобы эти молодые саженцы ив, тополей, которые там выросли, лучше прижились", - сказал Манюк.

По его данным, до теракта в Каховском водохранилище уровень поднимался на 7-8 метров и выше.

"Сейчас это подъем на 1,5-2 метра и это совершенно разная ситуация. Сейчас какая-то часть Луга остается сухая, какая-то часть - это небольшие глубины, они хорошо прогреваются - это хорошие нерестилища. А если это будет более высокий подъем - то они будут просто затоплены, снова станут водной пустыней", - сказал специалист.

Говоря о возможных водозаборных сооружениях в будущем Манюк отметил, что эти системы надо рассчитывать так, чтобы они работали от фарватера Днепра - там, где стабильно в течение всего года есть хороший запас воды.

В то же время эколог отметил, пока делать точные прогнозы нельзя.

Подрыв дамбы Каховской ГЭС

Напомним, в ночь на 6 июня 2023 года российские оккупанты взорвали дамбу Каховской ГЭС, что стало причиной масштабной техногенной катастрофы. искусственное наводнение затопило десятки населенных пунктов на правом и левом берегах Днепра. Погибли люди, водой были сорваны тысячи тонн грунта вместе со всеми живыми существами и растениями. Были размыты АЗС, химические склады, скотомогильники, выгребные ямы и тому подобное. Все это попало в акваторию Черного моря, для восстановления среды которого, по мнению экологов, понадобятся годы. В частности, на побережье Одесской области все показатели морской воды были значительно превышены по предельным концентрациям - фосфаты, нитриты, железо, нефтепродукты и тому подобное.

Некоторые ученые отметили, что трагедия произошла дважды: впервые, когда ГЭС начали строить, второй раз - когда дамбу взорвали россияне. Осенью стало известно, что на месте Каховского водохранилища восстанавливается уникальная растительность.

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