К 2030 году Coca-Cola намерена сократить выбросы углекислого газа при производстве своей продукции сначала на 25%, а в течение следующих десяти лет – на 50%.

Компания Coca-Cola HBC обещает обеспечить экологическое производство собственной продукции и сократить выбросы углекислого газа на 75% к 2040 году.

Как сообщили в компании, к 2030 году Coca-Cola намерена сократить выбросы углекислого газа для прямых и непрямых операций сначала на 25%, а в течение следующих десяти лет – на 50%.

"Это обязательство - конечная цель стратегии, которую мы реализуем много лет. Оно полностью соответствует философии нашего бизнеса - поддерживать социально-экономическое развитие громад и усиливать положительное влияние на окружающую среду. И то, и другое является неотъемлемой частью нашего роста. Хотя мы еще не имеем ответов на все вопросы, наш план, история достижений и партнерский подход добавляют уверенности в будущем результате", - отметил исполнительный директор Coca-Cola HBC Зоран Богданович.

Отмечается, что компания инвестирует 250 млн долл. в инициативы по сокращению выбросов до 2025 года, обеспечит дальнейшую декарбонизацию прямых операций вследствие перехода к возобновляемым и низкоуглеродистым источникам электроэнергии. Кроме того, компания будет предоставлять клиентам самые энергоэффективные и экологически чистые охладители, сокращать выбросы во время производства сельскохозяйственной продукции, а также внедрит программу Green Fleet, которая будет предусматривать переход к альтернативам без углерода или с низким его содержанием.

Для сокращения выбросов, которые возникают в результате действий поставщиков, компания планирует расширить с ними партнерские отношения, а если определенные выбросы полностью сократить невозможно, их влияние будет смягчено благодаря инвестированию в другие меры по защите климата.

Поставщики уже успели отреагировать на заявление компании и согласились с новыми правилами игры.

"Мы очень рады сотрудничать с Coca-Cola HBC для достижения общей научно обоснованной цели по сокращению выбросов парниковых газов к 2030 году и достижения нулевого уровня выбросов в долгосрочной перспективе. Работая в команде, мы будем стремиться вдвое сократить углеродный след, возникающий при производстве металлических банок для напитков к 2030 году", – сказала главный коммерческий директор и директор по устойчивому развитию глобального бизнеса Ball по упаковке напитков Кэтлин Питр.

"Поскольку Tetra Pak также стремится достичь нулевого уровня выбросов и принимает научно обоснованные меры для удержания потепления в пределах 1,5 градуса до 2030 года, мы готовы работать с Coca-Cola HBC по сокращению парниковых газов и достижения общей цели", – добавил вице-президент по устойчивому развитию компании Tetra Pak Маркус Пфаннер.

Экологические намерения компании поддержали также в компании по производству упаковки Crown Holdings. Кроме того, инициативу компании одобрила коалиция "We MeanBusiness", а Coca-Cola HBC присоединилась к числу компаний, поддерживающих инициативу "Race to Zero" (сокращение до нуля).

Как добавили в компании, за последнее десятилетие Coca-Cola вдвое сократила объем прямых выбросов, объявила и утвердила план сокращения выбросов CO2 и удержания потепления в пределах 1,5 процента к 2030 году. В марте 2021 года компания Coca-Cola HBC признана мировым лидером по устойчивому развитию в области напитков согласно индексу устойчивого развития Доу-Джонса. Она также входит в число лучших производителей по таким показателям экологического, социального и корпоративного управления как CDP, MSCI ESG та FTSE4Good.

Автор: Иван Бойко