На юге Одесской области люди нашли редкую сову-сипуху, которая была ранена - интересная птица проходит реабилитацию, после чего отпустят на волю в Национальном природном парке "Тузловские лиманы".

Об этом рассказал доктор биологических наук, сотрудник парка Иван Русев. Он обнародовал видео, на котором можно увидеть необычную птицу, сидящую на пенке.

По его словам, на видео, сделанном в городе Измаил Одесской области, сова-сипуха (амбарная сова), которую принесли раненой. После реабилитации красавица будет выпущена в дикую природу нацпарка.

Как объясняет Русев, в Украине встречается 13 видов сов. Одна из самых редких - именно сипуха. Вид внесен в Красную книгу Украины с природоохранным статусом "исчезающий".

Сипухи небольшие по размеру (примерно как голубь). У них не круглый, как у других видов сов, а сердцевидный лицевой диск. В окраске преобладают серые и желтоватые цвета. Птица имеет размах крыльев около 90 см.

"Одна семья сипух за год отлавливает тысячи грызунов. То есть, пахи выполняют важную санитарную роль, отлавливая, в первую очередь, больных и ослабленных грызунов, которые являются носителями возбудителей опасных для людей болезней", - рассказал ученый.

По его словам, есть разные факторы, влияющие на численность вида. Преимущественно, это негативное антропогенное воздействие в разных направлениях. В настоящее время численность сипух достигла критических значений, за которыми стоит угроза исчезновения вида.

Как писал УНИАН, в сентябре на юге Одесской области подобрали несколько краснокнижных диких лесных котят, потерявших родителей. Зверей забрали на передержку, чтобы потом отпустить на волю в Национальном природном парке "Тузловские лиманы". Это редкие животные, подлежащие охране и занесенные во все издания Красной книги Украины. Селятся такие звери в горах, в глухих лесах, плавнях в камышовых зарослях, часто устраивает логова на плавучих островках. Как пояснил ученый, ранее двух котят из этой "сиротской стайки" передали в Киевский зоопарк.

