Рельеф острова затрудняет проезд пожарной техники.

На острове Хортица в Запорожье бушует масштабный пожар. Там горит лесная подстилка, сухая трава и кустарники на значительной площади.

Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям. Отмечается, что пожар возник сегодня, 16 сентября.

"Ситуацию осложняет рельеф острова, что затрудняет проезд пожарной техники, а также сильный ветер и жара", – отмечается в сообщении ГСЧС.

Видео дня

По состоянию на 20:30 огонь локализовали на площади около 4,5 гектара.

К тушению привлечены 40 спасателей и 9 единиц техники ГСЧС, а также дополнительные силы КП "Водоканал" и Крутояровского лесничества.

Что известно о Хортице

Хортица – одно из самых известных мест Украины. Это самый большой остров на Днепре. Его площадь составляет около 23,5 кв. км, что равно почти 10% процентам территории современного города Запорожье. Длина острова – 11,2 км, наибольшая ширина – до 2,5 км.

Остров Хортица включен в состав Национального заповедника "Хортица".

В связи с постоянной агрессией РФ, на территории Национального заповедника "Хортица" в Запорожье было решено построить противорадиационное укрытие на 200 человек. Как заявили в пресс-службе Министерства культуры и стратегических коммуникаций, здание будет выполнять двойную функцию: это будет и хранилище для более 100 тысяч музейных экспонатов, а в случае особой опасности станет противорадиационным укрытием для посетителей и работников заповедника.

Вас также могут заинтересовать новости: