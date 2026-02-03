Ученые нашли под мертвыми реакторами Фукусимы нечто странное

Там процветает жизнь, которой не должно существовать.

После цунами 2011 года, вызвавшего масштабную аварию на атомной электростанции Фукусима-Дайичи Япония остановила все свои ядерные операции. Недавно страна перезапустила один из уцелевших реакторов Фукусимы – но этот реактор был не единственным, что пережило катастрофу, пишет popularmechanics.com.

Биологи Томоро Варашина и Акио Канаи из Токийского университета Кэйо сделали необычайное открытие, проанализировав образцы микробов, взятые из высокорадиоактивной воды в тороидальном помещении электростанции, расположенном под зданием реактора. В исследовании, опубликованном в журнале Applied and Environmental Microbiology, указано, что в иле процветали бактерии, не обладающие особой генетической устойчивостью к вредному воздействию радиации.

В условиях ядерной катастрофы организмы либо погибают, либо эволюционируют. Именно поэтому ученые ожидали обнаружить в своих образцах устойчивые к радиации виды микроорганизмов, такие как Deinococcus radiodurans или Methylobacterium radiotolerans.

Однако после анализа образцов воды на наличие генетических маркеров различных микробов Варашина и Канаи обнаружили, что вода кишит бактериями родов Limnobacter и Brevirhabdus. Эти хемолитотрофные бактерии питаются, окисляя неорганические соединения, такие как марганец или сульфиды. Они превращают сульфиды в безвредные сульфаты. Ученые также обнаружили небольшое количество окислителей железа из родов Hoeflea и Sphinopyxis, которые живут, преобразуя одну форму железа в другую.

При этом ни один из видов, обнаруженных Канаи и Варашиной, не обладает сверхспособностью к радиационной устойчивости. Тем не менее, несмотря на высокий уровень ионизирующего излучения, токсичного для многих других форм жизни, эти бактерии смогли процветать.

Авторы исследования заметили, что смесь аварийной охлаждающей воды и морской воды внутри тороидальной камеры, по-видимому, способствовала росту биопленок на поверхностях металлов. Металлы обычно окисляются и корродируются этими бактериями, и ученые предположили, что слизь, покрывающая такие бактериальные массы, могла фактически обеспечить им дополнительную защиту от радиации.

Еще один момент, который заинтересовал команду, заключался в том, что многие микробы, обнаруженные в тороидальном аппарате, также процветают в океане. Возможно, эти бактерии попали туда вместе с волнами цунами, или же их адаптация к морской среде помогает им выживать в недрах мертвого ядерного реактора.

