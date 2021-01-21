Самцы южноафриканских богомолов подрались с самками и принудили их к спариванию.

Энтомологи впервые описали принудительное спаривание у богомолов, при котором самцы первые атаковали самку.

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Как пишет N+1, самки богомолов обычно охотно поедают потенциальных партнеров, причем нередко до спаривания, так что самцам во время ухаживания приходится быть предельно осторожными.

Однако сотрудники Оклендского университета Натан Бурк (Nathan W. Burke) и Грегори Холуэлл (Gregory I. Holwell) установили, что самцы южноафриканских богомолов Miomantis caffra ведут себя несколько иначе: они нападают на самок, пытаясь схватить их передними ногами, и в случае победы принудительно осеменяют.

Как отмечается в статье для журнала Biology Letters, подобное поведение не дает полной гарантии, что самец выживет и оплодотворит самку, но заметно повышает его шансы на успех.

Ученые отмечают, что самки богомолов рассматривают самцов в первую очередь как еду и лишь во вторую — как сексуальных партнеров. Широко известно, что они часто поедают мужских особей, откусывая им голову непосредственно во время спаривания или сразу после него. Однако нередко неудачливые ухажеры становятся жертвами самок еще на стадии ухаживания. Чтобы избежать этого, богомолы-самцы приближаются к потенциальным партнершам медленно и очень осторожно.

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Автор: УНИАН