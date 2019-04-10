Половина альпийских ледников растает к 2050 году

Ледники европейских Альп являются ключевым элементом экосистемы и экономики огромного региона.

Ледники в Альпах в ближайшее время будут таять очень быстро и к 2050 году их объем сократится примерно наполовину при любом сценарии глобальных климатических изменений.

В худшем случае к концу XXI века в Альпах могут исчезнуть 90 процентов ледников, говорится в статье, опубликованной в журнале The Cryosphere Европейского союза наук о Земле (EGU), передает N+1.

Ледники европейских Альп являются ключевым элементом экосистемы и экономики огромного региона. Они играют важнейшую роль в природном гидрологическом цикле; питают реки, служащие источником воды для населения и сельского хозяйства и обеспечивающие работу гидроэнергетической отрасли; обеспечивают приток туристов. Отступление и таяние ледников, связанное с изменением климата, окажет существенное влияние на все сферы жизни в Центральной Европе.

Объем ледниковых масс в горах зависит главным образом от двух факторов: скорости прироста/потери массы ледника и скорости его движения. Группа ученых во главе с Гарри Цеколлари из Швейцарской высшей технической школы Цюриха провела подробную оценку возможных вариантов развития событий для каждого из 4000 альпийских ледников. В качестве основы для прогнозирования авторы использовали модель GloGEMflow, расширенной версии Глобальной модели эволюции ледников (The Global Glacier Evolution Model - GloGEM), в которой учитываются оба фактора: баланс поверхностной массы ледников и скорость ледяных потоков.

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В качестве точки отсчета учеными были взяты данные 2017 года, когда объем альпийских ледников составлял примерно 100 кубических километров. При минимальном потеплении, заложенном в европейскую климатическую модель EURO-CORDEX (сценарий RCP2.6), объем альпийских ледников сократится к 2100 году до 37 кубических километров, что составляет чуть более трети их современного объема. В соответствии с этим сценарием, выбросы парниковых газов будут достигать максимума в ближайшие несколько лет, а затем быстро начнут уменьшаться, благодаря мерам, предпринимаемым человечеством.

При сценарии с максимальным потеплением (RCP8.5) парниковые выбросы будут продолжать расти и дальше, средняя температура к концу столетия превысит уровень 1986–2005 годов примерно на 3,7 градуса. В этом случае Альпы практически полностью лишатся своих ледников. Только на больших высотах останутся отдельные ледяные пятна, составляющие не более 5-10 процентов современного объема альпийских ледников.

При этом Альпы потеряют около половины своего нынешнего объема ледников к 2050 году при любом сценарии. Дело в том, что из-за медленного отклика ледников на уже произошедшее потепление большие массы ледников сегодня находятся ниже границы таяния и исчезнут, даже если человечеству удастся остановить дальнейшее потепление климата, сохранив его на уровне последних 10 лет. А вот что будет с ледниками после 2050 года, сильно зависит от того, какие усилия по сокращению выбросов парниковых газов мировое сообщество предпримет сегодня.

Ранее УНИАН сообщал, что с 1961 года ледники во всем мире потеряли более 9 триллионов тонн льда, из-за чего уровень моря на планете поднялся на 2,7 см.