Ученые выяснили, как быстро тают ледники мира

С 1961 года ледники во всем мире потеряли более 9 трлн тонн льда, из-за чего уровень моря на планете поднялся на 2,7 см.

Исследователи моделировали изменения толщины льда у 19 000 ледников по всему миру

С 1961 года ледники во всем мире потеряли более 9 трлн тонн льда, из-за чего уровень моря на планете поднялся на 2,7 см. Об этом со ссылкой на исследование международной группы во главе со специалистами Цюрихского университета пишет пресс-служба Европейского космического агентства.

Чтобы рассчитать, сколько льда было потеряно или получено в 19 различных ледниковых регионах по всему миру, ученые использовали классические гляциологические полевые наблюдения в сочетании с обширной информацией от различных спутниковых миссий.

Опубликованное в журнале Nature исследование показывает, что ледники потеряли 9625 гигатонн льда в период с 1961 по 2016 годы.

Самое резкое таяние наблюдается на Аляске, затем - по краю Гренландии и в южных Андах. Значительные количества льда были потеряны в канадской и российской Арктике, а также на Шпицбергене. Ледники в умеренных климатических регионах, таких как европейские Альпы и Кавказская горная цепь, также не избежали потери льда, но они слишком малы, чтобы внести существенный вклад в повышение уровня моря.

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Единственной областью, которая нарастила ледяной покров за последние 55 лет, стала юго-западная Азия (ASW на карте): там ледники накопили 119 гигатонн льда. При этом соседняя Юго-Восточная Азия (ASE) потеряла примерно столько же - 112 гигатонн.

"Скорость потерь льда значительно возросла за последние 30 лет. Сейчас мы теряем в общей сложности 335 млрд т льда в год, что соответствует повышению уровня моря почти на 1 мм в год. Другими словами, ежегодно мы теряем примерно в три раза больше льда, чем тот, который есть в наличии в европейских Альпах", - отметили ученые.

Исчезновение ледников в конечном счете приводит к дефициту воды для миллионов людей, меньшей выработке гидроэлектроэнергии и меньшем объеме полива сельскохозяйственных культур. Кроме того, оно критически увеличивает риск возникновения стихийных бедствий - ливневых паводков на ледниковых озерах и связанных с этим селевых потоков.