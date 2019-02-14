Армагеддон затаился под водой: ученые забили тревогу из-за угрозы со дна Тихого океана

С учетом нынешнего уровня выбросов парниковых газов к 2100 году температура поверхности моря поднимется примерно на три градуса Цельсия.

Американские ученые обнаружили в Тихом океане массовое скопление газов, которые в ближайшем будущем могут подняться на поверхность, что приведет к катастрофическим последствиям для биосферы.

Об этом сообщается в пресс-релизе на Phys.org.

Ученые проанализировали древние морские отложения в Тихом океане, обнаружив последствия всплеска геологической активности около 17 тысяч лет назад, когда были значительные выбросы углерода из океана в атмосферу, что привело к окончанию ледниковой эпохи.

Читайте такжеУченые зафиксировали ускорение таяния ледников

Речь идет о скоплениях углекислого газа и метана, накапливающихся под водой и разбросанных по морскому дну. Они образуются, когда вулканическая активность выделяет тепло и газы, которые могут застывать в жидких и твердых гидратах, представляющие собой соединения и герметизирующие резервуары. Раньше считалось, что океанические резервуары стабильны, однако теперь стало известно, что рост температуры воды может спровоцировать их разрушение. Один из таких резервуаров, расположенный в западной части Тихого океана, потеряет стабильность, если вода потеплеет всего на несколько градусов.

С учетом нынешнего уровня выбросов парниковых газов в результате сжигания ископаемого топлива к 2100 году температура поверхности моря поднимется примерно на три градуса Цельсия. Это достаточно, чтобы дестабилизировать гидраты по всему земному шару. 55 миллионов лет назад подобный процесс привел к палеоцен-эоценовому термальному максимуму, во время которого Земля разогрелась на восемь градусов Цельсия.

Как сообщал УНИАН, изменения климата рассматриваются большинством граждан в 13 странах мира как «главная международная угроза».