Изменения климата большинство людей мира называют главной глобальной угрозой

По данным опроса, проведенного Pew Research Center, следующими в списке угроз названы терроризм и проблемы с кибербезопасностью.

Изменения климата рассматриваются большинством граждан в 13 странах мира как «главная международная угроза».

Об этом свидетельствуют результаты обнародованного в понедельник, 11 февраля, исследования, проведенного американским научно-исследовательским центром Pew Research Center, сообщает Deutsche Welle.

Исследователи провели опрос всего в 26 странах мира.

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Оказалось, что второй по масштабам глобальной угрозой признана террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ). В то же время респонденты из восьми стран, в том числе из России, Франции, Индонезии и Нигерии, поместили ИГ на первую строчку списка самых больших угроз и опасностей.

В четырех странах участники опроса признали проблемы с кибербезопасностью самой большой угрозой для современного мира. Несколько по-другому имеющиеся на сегодняшний день глобальные угрозы оценили респонденты в Польше. В этой стране опрошенные признали главной опасностью для мира Россию.

По словам исполняющего обязанности директора Pew Research Center Джейкоба Пуштера, исследование раскрыло «интересное гендерное отличие». Оказалось, что женщины во многих странах Европы и Северной Америки больше обеспокоены угрозами, порожденными ядерной программой Северной Кореи, глобальными изменениями климата и ИГ, чем мужчины. Кроме того, растет осознание той опасности, которую могут представлять кибератаки, добавил исследователь.

Опрос проводился по телефону и при личных разговорах с мая по июнь 2018 года. В нем приняли участие полторы тысячи человек из 26 стран мира.