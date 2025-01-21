Зафиксировано наибольшее сокращение покрытия кораллов с середины 1980-х годов.

Более 40% коралловых колоний в районе острова One Tree Island на Большом Барьерном рифе, который является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО, погибли в результате масштабной вспышки обесцвечивания.

Как пишет The Guardian, ученые изучили 462 колонии кораллов на острове в южной части рифа после того, как в начале 2024 года из-за теплового стресса они потеряли цвет. По словам специалистов, к июлю 193 колонии погибли, а еще 113 продолжали все еще проявлять признаки стресса.

Морской биолог из университета Сиднея, профессор Мария Бирн посещает остров в течение 35 лет и отмечает:

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"Наблюдение за гибелью этих огромных колоний стало тяжелым испытанием. Мое состояние перешло от грусти к настоящей ярости... Мы уже много лет пытаемся донести информацию об изменении климата".

Как отмечают авторы публикации, Австралийский институт морских наук в ноябре обследовал восемь рифов в секторе Каприкорн-Банкер и зафиксировал самое большое ежегодное сокращение покрытия твердых кораллов с середины 1980-х годов - на 41%.

Ученые также обнаружили аналогичные потери кораллов в северной части рифа, где один из исследователей описал увиденное как "кладбище кораллов".

В целом специалисты изучили 12 различных типов кораллов. Отмечается, что, несмотря на распространенное мнение о способности уникальных образований восстанавливать цвет, ситуация на One Tree Island оказалась обратной - она катастрофическая.

Например, род кораллов Goniopora, известный своими яркими, похожими на цветы полипами, был обесцвечен, а затем поражен болезнью, которая разрушает тело кораллов и известна как "черная полоса".

Специалист по рифам в Сиднейском университете доктор Шона Фу отметила, что в течение пяти месяцев, пока продолжались исследования, многие колонии стали неузнаваемыми - они покрылись водорослями, погибли или просто превратились в труху.

"Март традиционно считается пиковым месяцем теплового стресса для рифа. В феврале там температура воды превышала средние значения на 1,2 °C. Прогнозы американской программы Coral Reef Watch указывают на возможное усиление теплового стресса в северных районах рифа, что может привести к еще более масштабному обесцвечиванию", - говорится в публикации.

Глава отдела океанов WWF-Австралия Ричард Лек заявил, что новая волна обесцвечивания усугубляет ситуацию как на севере, так и на юге рифа. Он подчеркнул: вероятность повторного обесцвечивания остается высокой, и риф как объект Всемирного наследия находится под угрозой.

ЮНЕСКО запросило у правительства Австралии отчет о состоянии объекта, и Лек подчеркнул важность предоставления объективной информации и принятия дополнительных мер по его защите.

Что такое Большой Барьерный риф

Это крупнейший в мире коралловый риф, который находится в Тихом океане - гряда из более 2900 отдельных коралловых рифов и 900 островов в Коралловом море. Большой Барьерный риф протянулся вдоль северо-восточного побережья Австралии на 2500 км и занимает площадь около 344 400 квадратных километров. Это самый большой на Земле природный объект, образованный живыми организмами, его можно увидеть из космоса. Риф построен миллиардами крошечных организмов - коралловых полипов. В северной части ширина рифа - около 2 км, в южной - 152 км.

Большой Барьерный риф поддерживает жизнь огромного разнообразия живых организмов и благодаря этому в 1981 году был выбран ЮНЕСКО как объект Всемирного наследия. CNN назвал его одним из семи природных чудес света.

Ранее сообщалось, что экстремальные засухи по всему миру станут более частыми и сильными. Пятнадцать лет устойчивой, разрушительной мегазасухи - самой продолжительной за тысячу лет - почти истощили водные запасы Чили, даже повлияв на жизненно важную добычу полезных ископаемых страны. Это лишь один вопиющий пример того, как потепление климата вызывает многолетние засухи и острые водные кризисы в уязвимых регионах по всему миру.

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