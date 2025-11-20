Архитектурный вклад в создание "скульптуры" вносят морские волны, которые истончают глыбу.

Украинские полярники, находящиеся в Антарктике, зафиксировали необычный айсберг, который очень напоминает загадочный монумент, покрытый простыней.

На видео, которое обнародовали исследователи, можно увидеть айсберг, форма которого действительно напоминает скульптуру, которую якобы собираются открыть на усмотрение нетерпеливой публики.

"Посмотрите, какой интересный айсберг встретили наши полярники во время морского выхода. Как будто скульптура перед презентацией - покрыта белой простыней. Как же образовалась такая красота? На самом деле здесь нет особых закономерностей, только естественная случайность", - отмечают ученые.

Они объясняют, что к созданию такой красоты "причастны" два момента. Первый - поскольку трещины в ледниках проходят в основном вертикально, это способствует откалыванию таких удлиненных прямоугольных форм с обрывистыми краями. Второй - свой архитектурный вклад в создание удивительного "монумента" вносят морские волны, которые истончают глыбу, постепенно откалывая от нее куски.

"Так работает скульптурная мастерская антарктической природы", - констатируют в центре.

Напомним, недавно Национальный антарктический научный центр показал фото удивительных айсбергов. По словам ученых, айсберги иногда имеют голубой цвет и процесс этот очень длительный. Также известно, что некоторым айсбергам - тысячи лет.

Суть в том, что ежегодно ледник увеличивается в результате выпадения и уплотнения снега. Под весом пузырьки воздуха сжимаются и частично растворяются, лед становится прозрачным, но растворенный в нем кислород пропускает только синий цвет. Последний свободно распространяется в толще ледяных глыб на расстоянии до десяти метров. Таким айсбергам может быть тысячи лет.

