Популярная украинская певица рассказала, как выбила себе зуб прямо на сцене

Также исполнительница вспомнила "опасный" концерт с Кузьмой Скрябиным.

Популярная украинская певица Наталья Валевская вспомнила, как в начале карьеры прямо на сцене выбила себе зуб. Исполнительница поделилась с УНИАН историями о пережитых самых страшных факапах на сцене по случаю своего 45-летия.

По словам певицы, за 25 лет выступлений она пережила немало форс-мажоров, и некоторые из них сегодня вызывают у нее улыбку, но тогда казались настоящей катастрофой. Один из самых болезненных случаев произошел еще в начале карьеры, когда во время живого выступления у артистки отказал радиомикрофон.

"Сели батарейки. Я не хотела прерывать выступление, поэтому решила воспользоваться стоявшим в стойке шнуровым микрофоном. Но предыдущий коллега вставил его так крепко, что я одной рукой держала стойку, другой пыталась его выдернуть - и в этот момент выбила себе зуб", - рассказала Валевская.

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Она призналась, что в первые секунды была уверена: травма очень серьезная - ей казалось, что лицо в крови и ситуация выглядит катастрофически, однако концерт она останавливать не стала:

"Я подумала, что у меня полный рот крови и что я стою перед людьми без зуба. Это был подлинный шок. Но я решила не останавливать выступление и допела еще несколько песен в таком состоянии. Только после концерта побежала к зеркалу и увидела, что все не так страшно".

Не менее опасным был концерт, во время которого Валевская выступала вместе с Кузьмой Скрябиным, и он в какой-то момент отказался выходить на сцену из-за сильного ливня. По словам певицы, дело в том, что из-за дождя прямо во время ее выступления на сцене начали буквально взрываться приборы.

"Лил страшный дождь. Сцена была покрыта слоем воды и вдруг начали взрываться световые приборы. Искры летели прямо на эту воду. Я была испугана до такой степени, что думала: Боже, хоть бы меня здесь не убило током", - вспомнила Валевская.

Кроме этого, исполнительница, упомянула выступление в Херсонской области под открытым небом, когда на мощный сценический свет на площадку слетелись огромные черные жуки:

"Я по ним ходила, они хрустели под ногами, залетали мне на лицо, в волосы. А мне нужно было петь и делать вид, что ничего не происходит".

Напомним, ранее украинская певица Мила Нитич раскрыла неожиданную правду о Кузьме Скрябине.

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