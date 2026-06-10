Украина обогнала некоторые страны ЕС по количеству зарядок для электромобилей, но есть нюанс

В Украине уже работает около 11 тыс. зарядных станций и более 20 тыс. зарядных разъемов для электромобилей.

В Украине выросло количество зарядных станций для электромобилей. За последние несколько лет их количество увеличилось более чем в три раза, а по этому показателю страна уже опережает некоторые государства Европейского Союза.

Как передает корреспондент УНИАН, заместитель министра развития общин и территорий Украины Сергей Деркач сообщил, что по состоянию на конец прошлого года в Украине насчитывалось около 11 тысяч зарядных станций и более 20 тысяч разъемов для электромобилей.

"У нас на конец прошлого года было 11 тысяч, хотя несколько лет назад их было всего три. В три с половиной раза за последние несколько лет выросло количество электрозарядных станций. Причем они увеличиваются не только в количестве, но и в качестве, потому что увеличивается мощность и количество портов на этих станциях", – сказал чиновник.

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Он отметил, что по количеству зарядной инфраструктуры Украина уже опережает отдельные страны Евросоюза, хотя до лидеров европейского рынка ей еще далеко.

"Например, у нас станций больше, чем в Болгарии, Румынии и в некоторых других странах. Но наших станций точно меньше, чем, например, в Нидерландах, которые имеют наибольшее количество электрозарядных станций в Европе. Затем уже Норвегия, Дания, Швеция и так далее. Но мы точно не отстаем", – указал Деркач.

В то же время он обратил внимание, что темпы развития сети зарядных станций пока не успевают за ростом количества электромобилей. По его словам, в Украине одна зарядная станция приходится примерно на 33 электромобиля. Для сравнения, в странах Европы этот показатель составляет до 10 электромобилей на одну станцию.

Электромобили в Украине - главные новости

В период с января по апрель этого года украинский автопарк легковых автомобилей пополнился на 8,5 тысячи электромобилей (BEV).

Ранее народный депутат, член парламентского комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Сергей Нагорняк сообщал, что электрокары могут обложить ежемесячным налогом в размере до 4 тысяч гривен в зависимости от стоимости авто. Он тогда отметил, что нынешняя система создает дисбаланс, ведь часть владельцев электромобилей не платит налоги наравне с другими участниками рынка.

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