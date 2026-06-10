Сняли и пожалели: известные режиссёры, которые ненавидят свои фильмы

В список вошло множество культовых фильмов.

Несмотря на успех известных фильмов, их создатели не всегда довольны своей работой. Как пишет издание Independent, у режиссеров может оставаться неприятное послевкусие от съемок. Более того, некоторые из них вообще предпочитают забыть тот период. Кто из режиссеров возненавидел собственные проекты и почему – читайте далее.

Дэвид Расселл – фильм "Случайная любовь"

Американский режиссер Дэвид Расселл начал работать над фильмом в 2008 году. Тогда он пригласил Джессику Бил и Джейка Джилленхола на главные роли. Казалось, что это уже залог успеха, однако весь съемочный процесс был, по его словам, хаотичным. В частности, съемочная площадка была закрыта 14 раз из-за постоянных жалоб актеров и съемочной группы на отсутствие оплаты за работу. В итоге ключевые сцены не были сняты, и проект закрыли. Однако со временем студия решила выпустить фильм в кинотеатрах, но режиссер уже не согласился возвращаться к работе, поэтому в титрах его имя было изменено на Стивен Грин.

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Дэвид Финчер – фильм "Чужой 3"

Работа над научно-фантастической лентой далась Дэвиду нелегко. По словам режиссера, у него было всего пять недель на подготовку, а сценарий еще не был закончен.

"Это было просто ужасно! Это худшее, что со мной случалось. Мне пришлось работать над ним два года, меня увольняли трижды, и я должен был бороться за каждую мелочь. Никто не ненавидел это больше, чем я. И до сих пор никто не ненавидит это больше, чем я", – комментировал работу Финчер.

Интересно, что "Чужой 3" в итоге получил 25 номинаций на престижных премиях, а также награды на Golden Reel Award за лучший монтаж звука и MTV Movie Award – награду за лучшую экшн-сцену.

Джосс Уидон – фильм "Мстители: Эра Альтрона"

Известная лента, основанная на супергеройской команде "Мстители" из комиксов Marvel и одноименной сюжетной линии, вышла на экраны в 2015 году. Режиссер Джосс Уидон подчеркнул, что был измотан во время работы, более того, даже не смог полностью пересмотреть фильм после съемок. Об этом проекте он говорил так:

"Я был очень измотан этим процессом. Отчасти это противоречило Marvel, что неизбежно. Во многом это касалось моей собственной работы, и я также был измотан, и есть вещи, которые меня очень раздражают".

Джоэл Шумахер – фильм "Бэтмен и Робин"

Режиссер Джоэл Шумахер неоднократно извинялся за работу над заключительной частью тетралогии Бертона/Шумахера о вымышленном супергерое – Бэтмене. Тогда главную роль сыграл актер Джордж Клуни.

"Я хочу извиниться перед каждым фанатом, который был разочарован, потому что, кажется, я им это должен. Со мной обращались, как с отбросом. Это было так, будто я убил младенца", – отмечал Джоэл.

Кстати, зрители раскритиковали "Бэтмен и Робин" за "игрушечный" вид. Лента также получила 11 номинаций на премию "Золотая малина", в том числе в номинации "Худший фильм года", а еще считается одним из худших фильмов всех времен.

Дэвид Линч – фильм "Дюна"

После оскароносного фильма "Человек-слон" Линч хотел повторить свой успех. Однако режиссер согласился экранизировать "Дюну", не прочитав одноименный роман Фрэнка Герберта и имея ограниченное время

"Я начал ненавидеть "Дюну". Оглядываясь назад, это вина никого, кроме меня. Наверное, мне не стоило этого делать, но я видел множество возможностей для вещей, которые мне нравятся, и это была именно та структура, в которой их нужно было реализовать", – отмечал Дэвид.

Кстати, книга была адаптирована с лучшими результатами Дени Вильнёвом в 2021 году.

Джош Транк – фильм "Фантастическая четвёрка"

Несмотря на звездный актерский состав, по словам режиссера Джоша Транка, во время постпродакшна все развалилось. Студия Fox заставила его делать масштабные пересъемки. За месяц до выхода фильма он высказался о проекте так:

"Год назад у меня была фантастическая версия фильма. И она получила бы отличные отзывы. Вы, наверное, никогда ее не увидите. Но это реальность".

К слову, фильм в итоге провалился в прокате, собрав до 10 млн долларов при бюджете в 120 млн долларов.

Алан Тейлор – фильм "Тор: Темный мир"

Алан Тейлор, известный по сериалам "Игра престолов" и "Клан Сопрано", начал работать над проектом в 2013 году. Однако, когда супергеройский фильм вышел на экраны, он был разочарован готовым продуктом.

"Опыт в Marvel был особенно болезненным, потому что мне предоставили абсолютную свободу во время съемок, а затем в постпродакшне это превратилось в другой фильм. Поэтому это то, чего я надеюсь никогда не повторить и не желаю никому другому", – подчеркнул режиссер.

Майкл Бэй – фильм "Трансформеры: Месть падших"

Фантастический боевик Майкла Бея, который был продолжением фильма "Трансформеры", не принес ему положительного опыта.

"Оглядываясь назад, это было дерьмо! Забастовка сценаристов приближалась очень быстро и стремительно. Было просто ужасно снимать фильм, где нужно было придумать историю за три недели. Я готовил фильм месяцами, имея всего 14 страниц представления о том, что это за фильм. Это бессмысленный способ снять что-то качественное", – говорил Майкл.

Интересно, что картина все же получила 15 наград и номинаций на престижных кинопремиях.

Томас Альфредсон – фильм "Снеговик"

Шведский режиссер Томас Альфредсон получил премию "Оскар" за фильм "Мастер-портной-солдат-шпион", но подвергся критике за криминально-драматическую ленту "Снеговик", вышедшую в 2017 году.

"Наше время съемок в Норвегии было слишком коротким... Мы не получили всю историю, и когда начали монтировать, обнаружили, что многого не хватает. Около 10–15% сценария не было снято. Это как когда складываешь большой пазл, а несколько деталей отсутствуют, и ты не видишь всей картины", – подчеркнул режиссер.

Стэнли Кубрик – фильм "Страх и желание"

Кинематографический дебют 1953 года Стэнли Кубрика, который сначала был фотографом, а затем начал снимать кино. Он был недоволен антивоенным фильмом о четырех солдатах, оказавшихся в ловушке за линией врага. Тогда мужчина вложил 9000 долларов, но фильм не оправдал его ожиданий. Через несколько лет появилась информация, что Стэнли даже уничтожил оригинал и надеялся удалить все оставшиеся копии.

"Серьёзная попытка, выполненная неуклюже", – именно так он комментировал собственную ленту.

Напомним, ранее стало известно, что легендарный фильм Тарантино попал в кинотеатры спустя 22 года.

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