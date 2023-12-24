Условия обитания животных на охотничьих угодьях соответствуют их природной среде, учитывая наличие кормов и защитных функций.

Во Львовской области зафиксирована наибольшая популяция бизонов в Украине. Поселение зубров базируется на территории Бродовского лесфонда. Об этом сообщает государственное предприятие "Леса Украины".

Отмечается, что условия обитания бизонов на охотничьих угодьях соответствуют их природной среде, учитывая наличие кормов и защитных функций.

По словам специалистов по лесному хозяйству, большинство этих животных относятся к подвиду, который характеризуется наибольшим размером среди всех видов бизонов по величине тела и массе.

"Численность стада зависит от условий и потребностей животных. Влияет на это и качественный уход специалистов, охрана, обеспечение водопоем, подкормка животных. Влияют также природные факторы - старение бизонов и их естественная смертность", – сообщают в ГП.

Бизоны в Украине - история

На юге Украины в степях паслись огромные череды бизонов. Первобытные обитатели этого края охотились на бизонов: череду животных загоняли к краю глубокого оврага, после этого тех животных, которые упали вниз, добивали копьями, а позже стрелами.

На Донбассе, на правом берегу реки Крынки, в районе Амвросиевки найдено кладбище костей бизонов. На площади около 200 м2 найдены останки 983 степных бизонов.

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