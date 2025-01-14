Эксперт раскрыла, как именно происходит этот процесс.

Согласно законам, каждый украинец может получить от государства земельный участок, чтобы использовать его по целевому назначению. Также существуют категории граждан, у которых есть льготы. Как получить землю и какие существуют участки - далее в материале.

Кто может получить землю от государства

Как предусматривается Земельным Кодексом, каждый совершеннолетний имеет право бесплатно приватизировать в Украине до 2,28 гектара. В дальнейшем землю можно продавать по своему усмотрению.

В связи с военным положением весь этот процесс на паузе, но подготовиться к нему не помешает. В частности, полезным будет узнать, как получить землю от государства.

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Первыми на очередь в получении участка стоят граждане, получившие инвалидность из-за войны, те, кто потерял близких, и участники битвы.

Важным нюансом является то, что это возможно только в том случае, если гражданин еще не пользовался этим правом на конкретный тип участка.

Как получить землю по УБД - кто и на сколько может претендовать

Украинские военные и силовики, которые принимали участие в боевых действиях, могут бесплатно получить земельный участок. Также статус участника боевых действий предоставляется лицам, которые выполняли служебные задания в зоне конфликта.

Отказать в предоставлении земли могут только если место расположения объекта не соответствует требованиям законодательства. Чтобы облегчить себе задачу, стоит проконсультироваться со специалистами.

Размер бесплатного участка, на который могут претендовать лица с УБД, зависит от его назначения. Под садоводство - до 1,2 тысячи кв.м, а под сельское хозяйство - до 20 тысяч кв.м.

Если же участок нужен для строительства дома, то здесь все зависит от места расположения земли:

в селе - до 2,5 тысяч кв. м;

в поселении (бывшие ПГТ) - до 1,5 тысячи кв. м;

в городе - до 1 тысячи кв. м.

Если это дачный домик, то ограничение такое же, как и для городского жилья.

Как получить землю от государства

Чтобы воспользоваться своим правом, необходимо обратиться в местный орган власти, который уполномочен передавать землю. Кроме того, нужно подобрать участок на кадастровой карте и обратиться в местное территориальное управление Госгеокадастра.

Если говорить о количестве земли, все зависит от типа участка и где он расположен.

Управляющий партнер Юридической фирмы "Результат" Любовь Полишкевич рассказала, можно ли заранее обратиться по поводу получения земли, чтобы перейти к оформлению документов сразу после отмены военного положения.

"Такой опции нет. В соответствии с требованиями действующего законодательства само по себе обращение возможно, однако органы местного самоуправления и органы государственной власти не смогут его рассмотреть. И даже если человек сейчас обратится с намерением бесплатно получить земельный участок в собственность, то он не получит какое-то преимущество в его получении после завершения военного положения", - пояснила она.

По словам эксперта, если подать заявление на бесплатное получение земли сейчас, то в результате заявитель просто получит отказ, в котором будет указано, что согласно действующему земельному законодательству во время действия военного положения рассмотрение такого ходатайства невозможно, и посоветуют подать документ снова после его отмены.

Сейчас бесплатно в собственность можно получить только те участки, которые уже находятся в пользовании граждан (то есть под существующим недвижимым имуществом). Свободные же земельные участки во время действия военного положения бесплатно в собственность не предоставляются.

"До введения военного положения в Украине бесплатно получить земельный участок было сложно, и этот процесс часто был связан с коррупцией, поскольку свободных участков очень мало (свободные - это участки государственной и коммунальной формы собственности, не предоставленные в пользование третьим лицам, а также такие, которые в соответствии с имеющейся градостроительной документацией могут быть переданы в собственность гражданину по тому целевому назначению, которое его интересует). Сама информация о том, где же есть подходящие массивы для бесплатного получения земли - очень ценна", - добавила Полишкевич.

Как она рассказала, чаще всего все происходило так - если органы местного самоуправления и государственной власти, которые причастные к информации о собственности и пользовании земельными участками, получали информацию, что есть массив, к примеру, 20 гектаров, который не предоставлен в собственность и пользование, то эта информация попадала к заинтересованному лицу или группе лиц. Уже они обращались в установленном законом порядке, приобщив графический материал с показом размещения участка. Шансы на успех рассмотрения такого ходатайства были однозначно высоки, потому что кроме того, что его подал "свой" человек, к тому же - законные основания для отказа в его рассмотрении тоже отсутствовали.

Для получения земли рядовому гражданину нужно было знать, где точно находится свободный участок, который подходит под критерии бесплатной приватизации (к примеру, если это участок для ведения личного крестьянского хозяйства - до 2 гектаров), его ориентировочную конфигурацию. При условии свободного доступа к Публичной кадастровой карте человек мог искать свободный участок с помощью этого ресурса, однако после введения военного положения доступ к этой карте закрыт. Сейчас такую информацию можно искать на неофициальных аналоговых сайтах с учетом того факта, что данные, которые содержатся на них не обновлялись с начала действия военного положения в Украине.

Цены на землю в Украине

По мнению эксперта, лишь небольшой процент украинцев самостоятельно нашли свободные участки.

"Несмотря на то, что Украина уже почти три года находится в состоянии войны, цены на землю уверенно растут. С открытием рынка земли в 2021 году началась продажа земель сельскохозяйственного назначения, и это повлияло на земельный рынок. Сначала это были единичные продажи земель сельскохозяйственного назначения, а со временем этот процесс активизировался. Цена на землю ориентировочно растет ежегодно на 10%. Это нормальный и абсолютно логичный процесс", - сказала Полишкевич.

Стоимость земли зависит от многих факторов, в частности, от местоположения и плодородия почвы, поэтому некоторые участки продавали и менее чем за тысячу долларов за гектар.

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