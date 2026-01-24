Запомните правильное название для Кощея в украинском языке - вариантов есть несколько.

Почти всем украинцам известен персонаж древних сказок "Кощей Бессмертный", но мало кто знает, как перевести его имя на украинский язык. К тому же вымышленный перевод его имени нередко используется российской пропагандой. Действительно правильный вариант назвала для УНИАН доцент, кандидат филологических наук Олеся Сулима

Как сказать Кощей Бессмертный на украинском

Павел Кузьмичевский (один из псевдонимов ученого Михаила Драгоманова) в работе "Шолудивый Буняка в украинских народных рассказах", опубликованной в 1887 году в журнале "Кіевская Старина", отмечал: "Этот образ и имя (Кощей Бессмертный, - Ред.) чаще встречается в сказках Великороссийских (так называли Московское царство, - Ред.), чем в украинских, из которых пока напечатана одна с именем Костя (у Чубинского)".

По его словам, в русских сказках Кощей Бессмертный называется так, потому что его смерть спрятана далеко и в очень сложном "аппарате".

А в украинской сказке, в которой есть Кость, другая фабула: в ней героя называют "Бездушним", поскольку его душа спрятана. Так можно понять, как переводится Кощей Бессмертный. Правильно на украинском будет "Костій" или "Кощій Бездушний".

Что такое Чахлик Невмирущий - на каком языке это имя

Кощей - это славянский персонаж, но русские смогли его больше всего продвинуть, поэтому он воспринимается как русский. Вариант перевода "Чахлик Невмирущий" - это ошибка и не шутка. Некоторые исследователи считают такой якобы перевод на самом деле идеологически направленным занижением украинского языка, чтобы показать его "ограниченность и примитивность". Такие методы использует российская пропаганда.

"Была целая волна таких псевдопереводов, как: "укол - заштрик", "медсестра - штрикалка". Однако такие варианты безосновательны и обусловлены политической идеологией СССР. Такие переводы можно назвать определенной насмешкой над украинским языком", - объясняет эксперт. "Чахлик Невмирущий" тоже относится к таким псевдоукраинским словам.

Какое настоящее имя у Кощюха Бессмертного и как появился персонаж

Писатель Валерий Войтович в книге "Мифы и легенды древней Украины" называет Кощея мифическим персонажем, поэтому можно утверждать, что название этого персонажа очень-очень древнее. Мифы - это народные произведения без авторства.

Слово "Кощій" образовано с помощью собственно украинского суффикса "-ій-". С этим суффиксом есть еще слова "крадій", "крутій", "мазій", "палій", которые имеют негативные значения. Относительно происхождения и значения корня "кощ-" мнения исследователей расходятся. В частности, в Этимологическом словаре украинского языка зафиксированы следующие варианты:

Производное от глагола "костити" (портить, осквернять, порочить, пачкать), образованное от праславянского "кость" (мерзость). Роль сказочного персонажа такому объяснению соответствует, потому что он поступает очень плохо.

Происходит от слова "кістка" или "кощавий". Поэтому часто сказочного персонажа изображают с элементами костей или именно как скелет.

"В мифах Кость ведьмак, его изображают совсем старым, высоким, длинноногим и горбоносым, но "крепким телом". Он совершает различные злодеяния, поэтому, по моему мнению, первый вариант происхождения из Этимологического словаря более убедителен", - рассказывает эксперт.

Соответственно, вывод имени персонажа от слова "кістка" является вторичным и возник в результате переосмысления слов "Костій" или "Кощій".

Важно также подчеркнуть, что, например, Евгений Онацкий в Украинской малой энциклопедии 1960 года отмечал: "Кощей Бессмертный - образ, равновесный Змею. В сказках и былинах эти два образа заменяют друг друга. Но в более поздней украинской традиции Кощей ослаб, и те сказки, в которых он появляется, могут быть более новыми заезжими с Московщины".

справка Олеся Сулима Языковед, доцент, кандидат филологических наук Олеся Сулима - преподаватель украинского языка Украинского государственного педагогического университета имени Михаила Драгоманова. Окончила Национальный педагогический университет имени М. П. Драгоманова и получила диплом магистра с отличием. Кандидат филологических наук. Доцентка. В кругу интересов: грамматика украинского языка, коммуникативная лингвистика и психолингвистика. Является автором ряда статей, посвященных морфологии и синтаксису украинского языка, и разработчиком различных курсов по лингвистике в Малой академии наук Украины. Сейчас работает в УГУ имени Михаила Драгоманова на кафедре украинского языка.

