Пройдите тест на личность и узнайте, какой древний символ воплощает вашу силу и характер.

Некоторые знаки имели для древних египтян глубокое символическое значение. Цивилизация, которая зародилась в долине Нила, и сегодня очаровывает своими величественными пирамидами и удивительными легендами, а ее образы помогают заглянуть в особенности вашей личности. Посмотрите на шесть символов и выберите тот, который привлекает вас сильнее всего - ответы на тест смотрите ниже.

Выберите на картинке один символ - интуитивный тест на характер

Сделайте выбор, не раздумывая долго - пусть интуиция подскажет вам, что выбрать.

Скарабей - символ перемен

Для древних египтян скарабей был символом вечного возрождения, становления и преображения. Поэтому выбранный вами символ отражает ваше стремление развиваться в жизни, меняться и принимать вызовы.

Особое внимание в изображении привлекает маленький шар перед жуком - будто он пытается его схватить. Этот шар символизирует мир, реальность, которую вы хотите понять и "сформировать" - это говорит о вашей амбициозности.

Помимо египетской символики, в образе скарабея чувствуется динамичность - как будто он в процессе движения. Это говорит о вашей активности и желании действовать. Щит жука разделен на три сегмента, что символизирует ясное мышление и умение проводить границы - вы знаете, чего хотите и не позволяете другим влиять на свои решения.

Фараон - символ мудрости

Образ фараона говорит сам за себя: верховный правитель Египта, тот, кто знает все и может все. Если вы выбрали этот символ, значит, вы - мудрый человек, который старается принимать взвешенные и обдуманные решения. Умиротворенная поза фараона подчеркивает вашу рассудительность и склонность к рациональному подходу. О вашей последовательности говорит посох, расположенный прямо и параллельно телу.

Вы хорошо знаете, что жизнь состоит из испытаний, и не склонны преуменьшать проблемы. Корона, слегка приподнятая над головой, символизирует испытания, с которыми вы сталкиваетесь каждый день, а три ее острия - самые сложные трудности. Но вы не боитесь преград: продолжаете идти вперед с высоко поднятой головой.

Священный ибис Египта - символ защиты

В эпоху фараонов ибис считался священной птицей, символом бога Тота, который олицетворяет интеллект. Считалось, что ибис приносит пользу, так как поедает падаль и змей, но при этом пьет только чистую воду - символ внутренней гармонии и нравственности.

Взгляд ибиса обращен влево, это означает, что вы - человек, который много смотрит в прошлое, для вас важны семья, преданность. Но в то же время вы любите расширять свои горизонты - ведь птица может взлететь.

Изящная форма ибиса с его высоким клювом говорит о том, что вы заботливый человек, вы умеете защищать тех, кто вам дорог. В то же время вы не терпите несправедливости, и способны резко оборвать отношения и отстраниться. Острый клюв символизирует вашу принципиальность, а крылья - готовность уйти от всего, что противоречит убеждениям.

Королевская кобра - символ контроля

Для египтян змеи делились на добрых и злых: первые защищали путь умершего в загробный мир, вторые представляли угрозу вселенскому порядку. "Королевская кобра" защищала фараона и символизировала власть, мудрость и защиту.

Если вы выбрали этот символ, значит вам, как и кобре, которая долго изучает пространство, нужно "поразмыслить", прежде чем принять решение, хорошо обдумать все варианты. Вы, несомненно, человек рассудительный и любите контролировать все, что вас окружает.

Ваша сфера деятельности четко определена, вы не любите неожиданностей - вам нужно подготовиться и настроиться на новые идеи. Такой подход делает вас надежным человеком, хотя у вас самих может вызвать беспокойство или стресс - вы иногда справляетесь с ними, а иногда они берут над вами верх.

Волчий пес - символ внутренней борьбы и перерождения

Если вы выбрали Волчьего пса (шакала), то интуитивно связаны с Анубисом - покровителем мира мертвых. Эта сложная фигура, как и вы сами.

Изображение состоит из трех элементов. Голова шакала обращена к прошлому - она довольно угловатая и указывает на очень тяжелый жизненный опыт, который до сих пор создает вам проблемы. Ваша внутренняя сфера, по сути, кажется, переживает конфликт между тем, кем вы были и кем вы хотели бы быть.

Правая часть фигуры - мягкая, устремлена вперед, она отражает ваше настоящее, которое вы с трудом сумели построить. У вас сильная воля и желание двигаться вперед, чтобы оставить за спиной все, что тянет вниз. Ваш символ - знак того, что перемены уже начались, и теперь все зависит от того, позволите ли вы себе отпустить прошлое.

Глаз Ра - символ самоутверждения

Глаз Гора в египетской религии является символом процветания, королевской власти и хорошего здоровья. Среди всех символов Египта он, безусловно, является самым популярным и распространенным.

Глаз олицетворяет зрение: вы внимательный наблюдатель и любите держать ситуацию под контролем - но не из-за страха, а из внутреннего желания влиять и направлять. Вам важно высказывать свое мнение и отстаивать его.

Вы обращаете внимание на внешний вид и боитесь осуждения со стороны других, поэтому всегда стремитесь произвести хорошее впечатление. Стилизованная бровь находится в полной гармонии с линиями глаза, что указывает на сильную способность манипулировать событиями и менять судьбу, направляя ее в нужное вам русло. Две линии, отходящие от глаза, далеко не естественны: в природе на лице человека таких нет. Они символизируют внутренний баланс - одна часть вас уже прочно стоит на ногах, а другая все еще ищет себя и развивается.

Помните, что этот тест носит исключительно развлекательный характер и не может заменить консультацию психолога.

