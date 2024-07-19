Некоторые из них вы могли не знать.

Известный языковед Александр Авраменко предложил обогатить свой язык украинскими народными высказываниями о любви.

В эфире "Сніданку з 1+1" учитель рассказал как в народе говорили о любви. Некоторые из этих выражений могут вас удивить, а некоторые - хорошо известны, потому что вы слышали их от родных.

Вона за ним сохне, а він і не охне. Так говорят о девушке, которая страдает от безответной любви.

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Кожна птиця знайде свого гриця. Этим выражением утешают людей, которые мучаются из-за того, что не могут найти пару.

У багатої дівки горба не видно. А так шутят о парне, который ухаживает за богатой девушкой и не замечает ее недостатков.

Любов - як короста, не вигоїш спроста. О неистовых чувствах.

Де любов у хаті, там люди багаті. Так говорят о крепкой любви.

Другие уроки украинского от Авраменко

Ранее известный учитель объяснил, как правильно говорить о ягодах на украинском. В частности, в нашем языке нет слов "голубика", "ежевика" и "рябина".

Также языковед обращал внимание на то, что некоторые родители русифицируют украинские имена, используя русское произношение. К таким именам относятся: Никита, Кирилл и Данила.

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