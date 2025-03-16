Имбирь - это то, что должно быть в вашем рационе ради вашего же здоровья.

Существует уже множество исследований, которые подтверждают, что специи нам необходимы не только для того, чтобы сделать то или иное блюдо вкуснее. Они обладают полезными свойствами для здоровья. И когда речь идет о снижении уровня сахара в крови и улучшении чувствительности к инсулину, то многие рекомендуют корицу.

Но если вы сосредоточитесь только на корице, вы можете упустить другие специи, которые также могут быть эффективны, пишет дипломированный диетолог Барби Червони в материале для Eating Well. Ее выбор – это имбирь, который так же согревает, как и корица.

Как имбирь помогает снизить уровень сахара в крови

Имбирь занимает первое место в списке благодаря его мощным свойствам. Имбирь содержит мощные полифенолы, такие как гингерол, которые борются с воспалением, что может косвенно помочь сбалансировать уровень сахара в крови, заявляет доктор философии, автор книги Spice Spice Baby Канчан Койя.

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"Воспаление связано с инсулинорезистентностью и плохим контролем сахара в крови. Поэтому балансирование воспаления с помощью специй, таких как имбирь, может оказать положительный эффект на уровень сахара", — отмечает она, добавляя, что необходимы дополнительные исследования, чтобы подтвердить эту связь.

В 2024 году в журнале Nutrients была опубликована метаанализная работа, в которой исследовалось влияние распространенных трав и специй средиземноморской диеты — черного тмина, гвоздики, петрушки, шафрана, тимьяна, имбиря, черного перца, розмарина, куркумы, базилика, орегано и корицы — на уровень сахара в крови у людей с диабетом 2 типа.

Они измеряли уровень глюкозы натощак, гликированный гемоглобин (A1C) и концентрацию инсулина.

Имбирь, куркумин, шафран и корица значительно снижали уровень сахара натощак, в то время как черный тмин и имбирь снижали A1C и уменьшали уровень инсулина. Добавки с имбирем (от 600 до 3000 миллиграммов в день) оказались единственной специей, оказавшей значительное влияние на все три измеряемых показателя.

Для сравнения, 1000 мг имбиря – это примерно ½ чайной ложки молотого имбиря или 1 чайная ложка тертого сырого имбиря.

"Некоторые исследования указывают на то, что имбирь может положительно влиять на уровень сахара в крови, улучшая чувствительность к инсулину и замедляя переваривание углеводов, что приводит к меньшему скачку сахара в крови после еды", — подчеривает зарегистрированный диетолог Коулетт Мико. Кроме того, исследования показывают, что имбирь положительно влияет на уровень холестерина.

Единственное предостережение — если у вас изжога, чрезмерное употребление имбиря может усугубить симптомы.

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