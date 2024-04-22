Украинский язык полон новых слов иностранного происхождения. Слово "Фейсбук" - как раз такое.

В украинском языке есть немало слов, которые украинцы позаимствовали из иностранных языков. Часто складывается так, что языковой тренд на какое-то слово уже сложился, но проверить правильность его написание в словаре невозможно.

Например, у известного учителя-филолога Александра Авраменко спрашивала его аудитория в социальные сети, как написать правильно "Фейсбук". А точнее: говорим "у Фейсбуку" или "у Фейсбуці":?

"У місцевому відмінку цей іменник має паралельні закінчення, як і назва українського міста Кременчук. Правильно сказати і в Кременчуку, і в Кременчуці. Так само правильно буде сказати і у Фейсбуку, і у Фейсбуці", - подчеркнул Авраменко.

Он обратил внимание на еще один языковой момент. Что "Фейсбук", что "Твиттер" - названия социальных сетей. Поэтому пишем их в предложении с большой буквы, а в слове "Фейсбук" еще и не забываем ставить ударение именно на первый слог.

"Цікавий" или "цікавим" - как следует писать

Ранее языковед Авраменко объяснил аналогичную дилемму с прилагательным "интересный". В частности, как описать впечатление о фильме? Вы скажете: "Він був "цікавий" чи "цікавим"?".

Если не знаете этого языкового нюанса, предлагаем урок учителя, в котором он объяснил разницу. Все зависит от значения постоянства в предложении, как очертил филолог.

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