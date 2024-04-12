У глагола "виглядати" другое лексическое значение.

В последнее время очень широко начали употреблять глагол "виглядати" в несвойственном для него значении, подчеркнул известный языковед Украины Александр Авраменко. Например, говорят: "Ви добре виглядаєте".

"Можно ли так сказать?" Да, можно. Но нежелательно. Потому что у слова "виглядати" основное лексическое значение - выдвигаясь из чего-то смотреть куда-то. Например, выглядывать из окна или выглядывать сына из школы", - объяснил учитель в одном из своих экспресс-уроков.

Он говорит: когда нам надо сказать о внешнем виде чего-то или кого-то, следует употреблять словосочетание "мати вигляд". Например: "Вона має гарний вигляд", а не "виглядає".

Чтобы запомнилось лучше, Авраменко привел известный фразеологизм о "вовка Сірка".

"Виглядає як Сірко з пасльону". Сірко, можливо, хай і виглядає, а ви майте гарний вигляд і добрий настрій!" - пожелал Авраменко.

Как сказать "рубаха-парень" на украинском

Недавно мы также приводили объяснения Авраменко о фразеологизме "рубаха-парень". Как его перевести, чтобы не звучало искаженно и на русском? Думаете, получится "сорчока-хлопець"?

Отнюдь, предлагаем урок учителя, где плюсом приводится перевод фразы "на воре шапка горит". Также Авраменко объяснял, как перевести прилагательное "мнительный" с русского на украинский.

Вас также могут заинтересовать новости: