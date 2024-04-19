Такой вопрос задала языковеду украинка в социальных сетях.

Известный учитель Украины, филолог и языковед Александр Авраменко ответил на запрос украинцев относительно вопроса, как пишем: "цікавий" или "цікавим"?

В социальных сетях ему написала украинка - она не знала, какой вариант следует выбрать, если хочется описать впечатление от просмотра фильма. Как подчеркнул Авраменко, это действительно уже грамматические тонкости украинского языка.

"Запам'ятайте, якщо слово позначає незмінну властивість, то потрібний називний відмінок: хто/що/який? Наприклад: "Фільм був цікавий". Але якщо ми позначаємо несталу властивість, не постійну ознаку, треба вживати орудний відмінок: ким/чим/яким? Наприклад: "Спочатку фільму був цікавим, а потім глядачі почали втрачати до нього інтерес"", - акцентировал Авраменко.

Итак, значение постоянства передаем именительным падежом: "Він був хто? Талановитий художник!". А вот в обратных случаях используем творительный падеж.

"Зранку брат був яким? Зажуреним. А під вечір уже у доброму гуморі", - пояснил языковед.

Как советовали и как надо говорить сейчас о Лондоне

Ранее мы также останавливались на теме правописания таких слов, как Лондон, Рим и тому подобное. Еще до введения нового правописания украинского языка (вступило в силу с 2019 года), следовало ставить эти слова в родительном падеже только с окончанием "у". То есть: ""Падіння Лондону". Об этом рассказывал языковед Авраменко. Однако, с появлением нового правописания, произошла "революция" и теперь можно употреблять названия городов мужского рода с другим окончанием.

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