Эти знаки Зодиака получат второй шанс и развернут жизнь в нужную сторону

После 30 января 2026 года для трёх знаков Зодиака начинается период, когда многое наконец приходит в движение в правильную сторону. Пятница приносит судьбоносный поворот, причём перемены проявляются неожиданно, пишет YourTango.

Ретроградный Уран известен тем, что возвращает прошлое – но не ради ностальгии. Этот транзит поднимает на поверхность незавершённые истории и забытые идеи, которые всё ещё имеют значение. Он показывает, где можно было бы поступить иначе, если бы тогда было больше понимания. Недаром говорят, что задним числом многое становится очевидным. Хорошая новость в том, что ретроградный Уран даёт вторые попытки и неожиданные бонусы. Эти знаки уже сделали выводы из прошлого, а значит, повторных ошибок больше не будет.

Телец

Для Тельца ретроградный Уран играет особую роль. Этот период затрагивает темы устойчивости и самоценности. 30 января вы получите информацию или сигнал, связанный с тем, что когда-то казалось непрактичным или несвоевременным. И внезапно становится ясно: всё разворачивается в лучшую сторону.

Больше всего поражает то, насколько гармонично новые обстоятельства вписываются в вас сегодняшнего. Всё, что вы делали раньше, наконец находит своё место. Жизнь начинает налаживаться, потому что вы начинаете доверять собственному выбору. Этот транзит усиливает уверенность и помогает понять: прошлый риск не был ошибкой – он просто опередил своё время. Признайте, Телец, вы умеете мыслить нестандартно.

Лев

30 января удача приходит через другого человека. Вероятнее всего, это тот, от кого вы уже не ожидали поддержки, Лев. Ретроградный Уран создаёт условия для примирения или извинений, и именно это неожиданно приносит облегчение. Вы могли надеяться на такой исход, но не верили, что он действительно произойдёт. Тем не менее в пятницу это случается, и перед вами открывается путь вперёд.

Жизнь начинает выравниваться, потому что вы принимаете произошедшее без сопротивления и с благодарностью. Если раньше вы сомневались в собственных ощущениях, теперь внутренняя уверенность возвращается. Послание этого дня простое, но весомое: ваше влияние сильнее, чем вы думали. Так держать, Лев.

Водолей

Ретроградный Уран говорит с вами на одном языке, Водолей, ведь это ваша управительская планета. 30 января заметные улучшения коснутся сферы дома, безопасности и личного пространства. Перемены могут быть связаны с жильём или решением, принятым задолго до этого момента. В пятницу становится очевидно: то, что когда-то выглядело как неудача, было частью более крупного замысла.

Это осознание приносит глубокое облегчение и укрепляет доверие к собственным выводам. Увидев картину целиком, вы наконец начинаете извлекать из неё пользу. Иногда удаче просто нужно время, чтобы проявиться. Водолеи, вы проделали большую работу, и этот транзит подтверждает: в итоге всё действительно налаживается. Жизнь становится проще – и вы это заслужили.

