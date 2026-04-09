'Создатель вдов': почему этот самолет США до мурашек пугает военных

Американский конвертоплан V-22 Osprey получил в военной среде жуткое прозвище "вдоворец" – из-за серии аварий, унесших жизни десятков военных и гражданских, пишет Slash Gear.

Уникальный, но сложный

V-22 Osprey сочетает в себе возможности вертолета и самолета: он может взлетать вертикально, а в полете переходить в режим обычного самолета. Именно эта универсальность делает его ценным в боевых условиях – и в то же время сложным в управлении.

Разработка машины длилась более 25 лет, и только в 2007 году ее официально приняли на вооружение.

Репутация из-за трагедий

Еще во время испытаний в 1990-х годах произошло несколько катастроф, в которых погибли десятки людей. В целом:

в 1991–2000 годах – около 30 погибших;

после ввода в эксплуатацию – еще более 30 смертей;

с 1992 по 2022 год – не менее 12 аварий с жертвами.

Большинство инцидентов происходило во время учений, а не в боевых операциях. Именно из-за этого среди военных семей и появилось прозвище "создатель вдов".

Серьезные инциденты происходили и в последние годы:

2022 год – гибель военных во время учений в Норвегии и США;

2023 год – аварии в Австралии и у берегов Японии с новыми жертвами.

Причины варьировались – от ошибок пилотов до технических неисправностей. Несмотря на громкую репутацию, официальные данные свидетельствуют: уровень аварийности V-22 Osprey не превышает показатели других военных самолетов.

Например, версия морской пехоты имеет показатель аварий, сопоставимый с другими самолетами, а некоторые модели ВВС демонстрируют более высокие риски. Другие платформы, такие как UH-60 Black Hawk, имеют значительно большее количество инцидентов, но не получили подобной ярлыка. Даже истребитель F-15 Eagle понес десятки потерь самолетов в мирное время.

Высокий риск миссий

Эксперты объясняют: проблема не только в технике, но и в характере задач. V-22 Osprey часто используют в сложных условиях – на низких высотах, ночью и в опасных зонах.

Кроме того, он может перевозить до 30+ человек, поэтому любая авария имеет более тяжелые последствия.

Несмотря на споры, военные настаивают: V-22 Osprey не является "самым смертоносным" самолетом и имеет уровень безопасности, сопоставимый с другой техникой.

