Украшает свой дом костями добычи: что это за хищник (фото)

Гусеница была обнаружена на паутине как минимум четырех различных видов пауков, ни один из которых не является коренным для Гавайев.

Как и многие географически изолированные места, Гавайи являются необычайным эволюционным центром, где обитает множество необычных беспозвоночных. Об этом пишет discoverwildlife.

В журнале Science была опубликована исследовательская статья под руководством Даниэля Рубиноффа, в которой описывалась необычная гусеница, названная "собирателем костей" (Hyposmocoma sp.).

Интересно, что она получила свое прозвище из-за своих довольно мрачных привычек в украшении жилища. Она живет в паутине и строит переносные коконы из несъедобных частей добычи паука - возможно, чтобы замаскироваться от своего "хозяина". Голова муравья здесь, крыло мухи там - идеальное жилище для гусеницы-собирателя костей.

Видео дня

Гусеница очень привередлива в выборе украшений, тщательно измеряя части тела насекомых по размеру, вращая, исследуя и пережевывая те, которые не подходят. Этот вид гусениц питается исключительно трупами - исследователи обнаружили, что в неволе эти гусеницы не принимают другие органические вещества, что говорит о том, что такое питание имеет решающее значение для их выживания.

Важно, что эта плотоядная гусеница - единственная известная линия гусениц, сосуществующая с пауками. Она ползает по куче паутины и мертвой органики и поедает любых ослабленных или недавно убитых насекомых, которых встречает. Она также является приспособляемым хищником и даже может поедать себе подобных, если это необходимо.

Это примечательно, учитывая, что отряд чешуекрылых является самым травоядным из всех отрядов насекомых: только 0,13 процента из почти 200 000 видов мотыльков и бабочек являются хищниками. Многие из этих насекомоядных обитают на Гавайях, причем 18 из 20 местных видов там эволюционировали в хищников.

Гусеница "собирателя костей" была обнаружена на паутине как минимум четырех различных видов пауков, ни один из которых не является коренным для Гавайев.

Она принадлежит к роду Hyposmocoma - одному из старейших на Гавайях, возраст которого составляет 14 миллионов лет. Сама линия "собирателей костей" насчитывает не менее шести миллионов лет, что на три миллиона лет старше острова Оаху, где она сейчас обитает.

Отмечактся, что это говорит о том, что линия "собирателей костей" когда-то существовала на более древних гавайских островах, откуда предок перебрался на Оаху.

Несмотря на более чем столетнюю историю исследований, она была обнаружена только на территории площадью 15 км² на Оаху, и за два десятилетия полевых работ было найдено всего 62 особи. Авторы исследования объясняют:

"Без мер по сохранению, вероятно, последний ныне живущий представитель этой линии плотоядных гусениц, собирающих части своего тела и приспособившихся к неустойчивому существованию среди паутины, исчезнет". Новости о животных

Главная причина, по которой морские животные способны достигать таких огромных размеров, заключается в том, что вода обеспечивает плавучесть, которая поддерживает огромный вес тела. Эта сила противодействует гравитации, а это значит, что морским животным не нужны толстые, тяжелые кости для поддержания своей устойчивости, как тем, кто живет на суше.

Вас также могут заинтересовать новости: