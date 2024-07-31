Отмечается, что нынешний президент Франции оказался достаточно расточительным и плохо планирует визиты.

Ужин для короля Великобритании Карла III, который взошел на престол после смерти Елизавета II, больно ударил по бюджету Франции в прошлом году. Елисейский дворец потратил на прием почти 475 000 евро.

Издание Politico пишет, что расходы Елисейского дворца связанные с дипломатическими и президентскими обязанностями, а также с администрацией, персоналом, безопасностью и управлением имуществом, достигли колоссальной суммы в 125 миллионов евро, что привело к сокращению бюджета на 8,3 миллиона евро.

Одним из самых больших факторов дефицита стали два роскошных государственных ужина - с премьер-министром Индии Нарендрой Моди и королем Карлом III.

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Макрон принимал главу британского государства в сентябре прошлого года в Версале, куда на звездный пир пригласили не менее 160 человек, в том числе певца Rolling Stones Мика Джаггера и британского актера Хью Гранта.

Ужин, во время которого гости наслаждались голубым омаром и розовыми макарунами, обошелся президенту Франции почти в 475 000 евро, включая 165 000 евро на кейтеринг и более 40 000 евро на вино, в том числе бутылку Шато Мутон Ротшильд 2004 года, и другие напитки.

К резкому увеличению расходов привело привлечение поставщиков еды и декораторов со стороны. Общая сумма - более 400 000 евро.

Счетная палата Франции, тем не менее, признала некоторые усилия по экономии средств, подчеркнув бережливость Елисейского дворца при проведении "коктейлей на менее чем 100 человек" - мероприятий, во время которых обычно предпочитают использовать собственный кухонный персонал дворца, а не внешних подрядчиков.

Счетная палата также осудила плохие навыки французского президента в планировании поездок, указав на убытки в размере более 830 000 евро, вызванные отменой 12 поездок. Одна только запланированная, но отмененная поездка в Германию в июле 2023 года привела к потере почти 500 000 евро, в основном из-за транспортных и расходов на проживание.

Франция стала проблемой для Европы - последние новости

Риски нового кризиса в еврозоне растут, но, вероятно, условия для его возникновения еще до конца не сформировались. Главные опасения связаны с Францией. Париж может вступить в период крайней политической нестабильности и бюджетной расточительности, что может привести к резкому росту доходности французских государственных облигаций.

Согласно прогнозам МВФ, коэффициент задолженности будет продолжать расти и к 2029 году достигнет 145% ВВП для Италии и 115% для Франции. Таким образом, коэффициенты заимствований останутся высокими.

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