Американские ученые принялись создавать более безопасный ЛСД для лечения шизофрении и улучшения работы мозга
С момента своего открытия в 1940-х годах ЛСД очаровывал научный мир своим глубоким воздействием на восприятие, сознание и психическое здоровье, пишет Interesting Engineering.
Издание отметило, что хотя интерес к психоделикам возродился в последние годы, ЛСД остается слишком опасным для тех, кто страдает шизофренией. Теперь ученые из Калифорнийского университета разработали соединение, которое может изменить эту точку зрения.
Изменив положение всего двух атомов в структуре ЛСД, они создали новую молекулу - названную JRT - которая сохраняет преимущества и нивелирует негативные последствия. Результатом является препарат, который повышает пластичность мозга, улучшает когнитивные функции и обещает лечение серьезных психических заболеваний без рисков, связанных с традиционными психоделиками.
"Мы просто переставили два атома в ЛСД, таким образом значительно улучшив профиль селективности JRT и снизив его галлюциногенный потенциал", - объяснил Дэвид Олсон, директор Института психоделиков и нейротерапии Калифорнийского университета.
В доклинических испытаниях JRT продемонстрировал способность стимулировать рост клеток мозга и восстанавливать поврежденные нервные пути - основные черты успешного лечения снижения когнитивных способностей и расстройств настроения.
Избегая побочных эффектов, которые ограничивают использование ЛСД в клинических условиях, JRT представляет собой новое поколение психоделических соединений, разработанных для безопасности.
В ходе экспериментов JRT повысил ключевые маркеры нейропластичности у мышей. Препарат также продемонстрировал мощные антидепрессивные эффекты, будучи примерно в 100 раз более мощным, чем кетамин - нынешний золотой стандарт быстродействующих антидепрессантов.
Что важно, он не запускал экспрессию генов, связанных с шизофренией, и не вызывал галлюцинаций, которые наблюдаются при приеме ЛСД.
Отмечается, что группе ученых потребовалось 5 лет, чтобы синтезировать JRT. Теперь команда Калифорнийского университета тестирует JRT на дополнительных моделях заболеваний и совершенствует его конструкцию.
"Их цель: открыть методы лечения, которые выходят за рамки симптоматического и восстанавливают мозг при таких состояниях, как шизофрения, депрессия и нейродегенеративные заболевания", - отметило издание.
"JRT обладает чрезвычайно высоким терапевтическим потенциалом. Прямо сейчас мы тестируем его на других моделях заболеваний, улучшаем его синтез и создаем новые аналоги JRT, которые могут быть еще лучше", поделился Олсон.
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