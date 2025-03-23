Эти лекарства могут заменить длительную и тяжелую физиотерапию, с помощью которой пациенты восстанавливают двигательные функции.

Ученые Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе заявили о появлении первого препарата, который может обеспечить комплексную реабилитацию пациента после инсульта без необходимости в сложной долгосрочной физиотерапии, и назвали это "прорывом", пишет Newatlas.

Отмечается, что сначала исследователи сузили список претендентов на лекарство до двух соединений. Дальнейшие же исследования показали, что один из этих препаратов - DDL-920 - привел к полному восстановлению контроля над движениями, чего большому количеству пациентов с инсультом обычно не удается достичь.

Издание пишет, что это действительно стало важным медицинским достижением, ведь до сих пор не было лекарств, которые бы доказали эффективность при реабилитации, поэтому пациентам приходится ограничиваться физиотерапией, чтобы восстановить сигнальные пути мозга и, как следствие, - двигательную функцию.

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"Цель состоит в том, чтобы иметь лекарства, которые могли бы принимать пациенты с инсультом и которые создавали бы эффект реабилитации. Реабилитация после инсульта имеет ограниченные фактические последствия, поскольку большинство пациентов не могут поддерживать интенсивность реабилитации, необходимую для восстановления после инсульта", - пояснил ведущий автор исследования Томас Кармайкл.

Он добавил, что восстановление после инсульта не похоже на большинство других областей медицины, где для лечения болезни доступны лекарства, например в кардиологии, при лечение инфекционных заболеваний или рака.

Используя мышей, Кармайкл с командой впервые идентифицировали участок в мозге, где после инсульта были нарушены нейронные связи. Этот участок был удален от места собственно кровоизлияния в мозг, что означает, что отключенные нейроны были изолированы и не могли восстановить эту связь самостоятельно.

Ученые выяснили, что инсульт прервал связь с нейронными клетками парвальбумина, которые играют важную роль в работе мозга и двигательных функциях человека, а также отвечают за определенный ритм мозга, известный как гамма-колебания, который теряется во время инсульта.

После того, как препарат испытали на мышах, восстановил эти гамма-колебания и, в свою очередь, связь нейронов, что фактически способствовало выздоровлению мозга без тяжелой физической реабилитации.

В материале говорится, что препарату DDL-920 еще нужно будет пройти многочисленные испытания на людях для проверки безопасности и эффективности, однако это уже прорыв в лечении инсульта, который может принести пользу миллионам больных.

Ранее УНИАН рассказывал, что ученые испытали новое лекарство против вируса Эболы. Исследователи выяснили, что благодаря пероральному противовирусному препарату обезьянам после заражения вирусом Эбола удалось выжить. По их мнению, это открытие может помочь предотвратить будущие вспышки смертельной инфекции.

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