Ученые отправили робота на дно Карибского моря и обнаружили нечто совершенно неожиданное

На огромной глубине в кипящей воде процветала жизнь.

Ученые использовали дистанционно управляемый подводный аппарат для исследования Каймановой впадины в Карибском море, и то, что он показал, изменило представление о том, где может существовать жизнь на Земле.

Как пишет indiandefencereview.com, на глубине 4968 метров, далеко за пределами досягаемости солнечного света и под давлением, противоречащим законам физики, робот обнаружил поле гидротермальных источников, не похожее ни на что ранее зарегистрированное на такой глубине.

Такие источники обычно образуются в зонах, где происходит расхождение тектонических плит. Когда морская вода просачивается в трещины морского дна и встречается с магмой под ним, она перегревается и выталкивается обратно вверх, увлекая за собой растворенные минералы и газы. В результате из океанского дна вырывается шлейф раскаленной жидкости.

Существует два основных семейства гидротермальных источников. Белые, как правило, имеют более низкую температуру и содержат кремнезем и барит, что придает им бледный вид. Однако черные извергают жидкость, которая содержит в основном сульфиды железа, что делает их темнее. Источники в Каймановой впадине принадлежат ко второму виду и описываются как ряды заводских труб, выпускающих клубы темного дыма.

При этом температуры достигают 401 градуса Цельсия. И все же вода не кипит. Причина этого кроется в давлении: на глубине почти 5000 метров ниже уровня моря огромный вес водяного столба над ним препятствует превращению перегретой жидкости в пар.

При этом, что было совершенно неожиданно, робот не обнаружил мертвую зону в этом районе, наоборот – здесь кипела жизнь.

Исследователи задокументировали рыб-угрей, наряду с анемонами, лангустами и большими скоплениями креветок, сгруппированных вокруг гидротермальных источников.

При этом вид креветок удивил исследователей. У них отсутствуют обычные глаза, но вместо этого они развили светочувствительный орган, расположенный на спине. Этот орган "может помочь им ориентироваться в слабом свечении глубоководных гидротермальных источников".

Как объяснила исследовательница из Музея естественной истории Мэгги Георгиева, хотя термальные источники горячие, они имеют тенденцию очень быстро остывать, смешиваясь с морской водой, и недалеко от них температура может достигать 20°C, что довольно комфортно для многих животных.

