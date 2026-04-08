Люди, выросшие в 60–70-х, стали жесткими не из-за трудностей: причина не очевидна

Психологи отмечают: важно перестать считать эмоциональную холодность признаком силы.

Жесткость и эмоциональная закрытость людей, выросших в 1960-х и 70-х годах, не являются их сознательным выбором или врожденной чертой. Как выяснили исследователи, это особая экологическая адаптация к миру, где не было места для психологической поддержки, пишет Expert Editor.

Автор предлагает вспомнить типичную жизнь в те годы. Никакого интернета, никаких приложений для терапии или подкастов об эмоциональном интеллекте. Была работа, была ответственность и ожидание, что ты разберешься со всем сам.

В то время произошла интересная подмена понятий - реакции на травму стали считать признаками хорошего характера:

Подросток работает после школы вместо отдыха? – Ответственный.

Парень никогда не жалуется на старую одежду и подавляет обиды? – Благодарный.

Человек молча пожимает руку после увольнения, говоря "бизнес есть бизнес"? – Стрессоустойчивый.

Еще в 1970-х годах исследовательница Эмми Вернер доказала, что треть детей из групп риска вырастали успешными взрослыми именно благодаря "защитным факторам". Однако по имеющимся данным, эти факторы не имели ничего общего с эмоциональной поддержкой. Это были строгая ответственность, работа после школы и умение молча решать проблемы.

Профессор Энн С. Мастен называет это "парадоксом устойчивости". Потому что люди, способные пережить финансовый крах или потерю работы без единой слезы, часто не могут найти слов, чтобы просто сказать "я тебя люблю" своим детям.

Социолог Амитай Эциони из Университета Джорджа Вашингтона добавляет, что в 80-х годах произошло возвращение к культу власти и амбиций. Это заставило поколение 60-70-х окончательно поверить, что уязвимость – это роскошь, которую они не могут себе позволить.

Психологи подчеркивают: важно перестать считать эмоциональную холодность признаком силы. На самом деле это лишь симптом эпохи, которая не дала людям нужных слов.

"Жесткость того поколения была настоящей, но это не был выбор. Это было выживание. Неспособность твоего отца сказать "Я тебя люблю" – это не сила, а симптом эпохи", – заключает автор.

