Тайна Туринской плащаницы: хирург-стоматолог нашел доказательство воскресения Иисуса

Американский хирург-стоматолог заявил, что на Туринской плащанице видны очертания нижних зубов - и это может быть доказательством вспышки энергии в момент Воскресения Христа.

Хирург-стоматолог из США доктор Джон Соттосанти, который ранее успешно работал в сфере медицины, а ныне посвятил себя богословским исследованиям, сделал сенсационное открытие во время посещения выставки Туринской плащаницы в Италии, пишет Daily Mail.

Стоя перед древним льняным полотном, которым, по христианской традиции, было обернуто тело Иисуса после распятия, он заметил едва видимые контуры человеческих зубов.

В своем новом исследовании, которое еще не прошло научного рецензирования, Соттосанти отмечает, что смог различить резцы нижней челюсти - признак того, что после смерти мышцы челюсти расслабились, открыв зубы.

"Сразу после смерти мышцы тела расслабляются, включая мышцы челюсти. Это может привести к тому, что челюсть отвиснет, а зубы станут видимыми", - пояснил он.

Однако самый громкий его тезис заключается в другом: Соттосанти считает, что изображение зубов могло возникнуть в результате мощного всплеска лучистой энергии, которая высвободилась в момент Воскресения.

"Если зубы действительно видны, это подтверждает теорию о вспышке энергии во время Воскресения, которая зафиксировалась на полотне", - заявил исследователь.

Скепсис и предварительные наблюдения

Не все ученые разделяют энтузиазм хирурга. Иммунолог Келли Кирс отметила, что "вопрос видимых зубов" остается спорным уже несколько десятилетий, и из-за текстуры ткани трудно отличить реальные контуры от теней и плетения.

Впрочем, Соттосанти ссылается на ряд предыдущих работ - в частности на исследование химика Джайлза Картера (1982), который предположил, что изображение на Плащанице могло быть создано рентгеновским излучением изнутри тела.

Также в 1990-х годах супруги исследователи Алан и Мэри Вангер разработали метод поляризационного наложения изображений и сообщили, что видят на Плащанице до 20 зубов с видимыми корнями.

Мистический отпечаток веков

На Туринской плащанице виден тусклый отпечаток мужчины с ранами, которые соответствуют описаниям распятия Иисуса: проколотые запястья, пробитый бок и следы от тернового венца.

Хотя радиоуглеродное датирование 1980 года определило возраст полотна между 1200-1400 годами, многие эксперты считают, что исследуемый образец был фрагментом более поздней реставрации.

Со времени, когда рыцарь Жоффруа де Шарни представил Плащаницу публике в XIV веке, она не перестает волновать историков, богословов и скептиков.

"То, что я вижу, - это не просто анатомическая деталь. Это след энергии, которая превышает пределы физики", - подытожил Соттосанти.

