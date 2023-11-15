После того, как поймете тонкости задачи, включайте секундомер и активно ищите спрятанную вещь.

Вы, возможно, настоящий умственный титан, но об этом не догадываетесь, и такого вам никто не говорил. Самое время разобраться, наделены ли вы "суперсилой" - необычайной наблюдательностью и острым умом.

Если вы действительно обладаете очень острым умом, то сможете найти за 13 секунд на рисунке-головоломке носок, у которого нет пары. Задача очень сложная, поскольку нужно очень быстро рассмотреть все носки, не отвлекаться на неважные мелочи и найти именно ту вещь, которая вам нужна.

Если вы осознали задачу, настроились - тогда берите секундомер, включайте его и за считанные секунды найдите носок, который не имеет пары.

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Возможно, время истекло, а "спрятанную" вещь вы так и не нашли - не переживайте. Скорее всего, вам просто нужно еще немного потренировать мозг, а после тренировок все должно получиться. Не сдавайтесь - работайте над собой.

Сейчас мы вам покажем, где был тот единственный носок, который нужно было разыскать.

Вот такая странная оптическая иллюзия появилась раньше

На рисунке среди большого количества молодого картофеля необходимо разыскать луковицу, и это непросто, поскольку овощи по цвету немного похожи друг на друга.

Отмечалось, что очень способный человек сможет разыскать луковицу за 5 секунд. Впрочем, точно не стоит расстраиваться, если вы не справитесь вовремя - просто стоит повторить попытку.

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