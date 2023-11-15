Вы, возможно, настоящий умственный титан, но об этом не догадываетесь, и такого вам никто не говорил. Самое время разобраться, наделены ли вы "суперсилой" - необычайной наблюдательностью и острым умом.

Если вы действительно обладаете очень острым умом, то сможете найти за 13 секунд на рисунке-головоломке носок, у которого нет пары. Задача очень сложная, поскольку нужно очень быстро рассмотреть все носки, не отвлекаться на неважные мелочи и найти именно ту вещь, которая вам нужна.

Если вы осознали задачу, настроились - тогда берите секундомер, включайте его и за считанные секунды найдите носок, который не имеет пары.

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Очень быстро найдите спрятанный носок / коллаж УНИАН

Возможно, время истекло, а "спрятанную" вещь вы так и не нашли - не переживайте. Скорее всего, вам просто нужно еще немного потренировать мозг, а после тренировок все должно получиться. Не сдавайтесь - работайте над собой.

Сейчас мы вам покажем, где был тот единственный носок, который нужно было разыскать.

Носок находился почти в центре головоломки / коллаж УНИАН

Вот такая странная оптическая иллюзия появилась раньше

На рисунке среди большого количества молодого картофеля необходимо разыскать луковицу, и это непросто, поскольку овощи по цвету немного похожи друг на друга.

Отмечалось, что очень способный человек сможет разыскать луковицу за 5 секунд. Впрочем, точно не стоит расстраиваться, если вы не справитесь вовремя - просто стоит повторить попытку.

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