Включайте секундомер и скорее принимайтесь за выполнение задания.

Возможно, вы очень способный и внимательный человек, но не замечали этого - проверьте свои силы - справьтесь с необычной оптической иллюзией, на которой среди картофеля нужно найти спрятанную луковицу.

Только очень способные личности смогут разыскать овощ за 5 секунд. Эта оптическая иллюзия странная, и она может вас озадачить. Сначала вспомните, какой же собственно имеет вид лук, а потом уже принимайтесь за поиски.

Обратите внимание, что на рисунке изображена именно молодая картошка, и по цвету она может даже показаться немного похожей на лук. Поэтому задача далеко не простая. Готовы к работе - включайте секундомер и молниеносно разыщите луковицу.

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Если с первого раза вы не справились - повторяйте попытки, пока не добьетесь желаемого результата.

А теперь мы вам покажем, где среди картофеля спрятана луковица.

Такая головоломка для проверки на гениальность уже опубликована

На рисунке среди большого количества различных птичек - чаек, уток и лебедей, нужно разыскать за 9 секунд сову.

Эта задача очень непростая. Вы можете немного облегчить себе жизнь - увеличьте масштаб рисунка. Для того, чтобы справиться с задачей, нужно быть исключительно внимательным.

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