Экс-член команды батискафа "Титан" заявил, что в 2019 году отказался пилотировать судно, несмотря на давление, которое на него оказывали.

Бывший инженерный директор OceanGate Тони Ниссен стал первым свидетелем, который дал показания на слушаниях в Береговой охране Соединенных Штатов Америки, пишет Associated Press. Он сказал, что много лет назад отказал соучредителю компании Стоктону Рашу.

Ниссен аргументировал свое решение тем, что не доверял оперативному персоналу, а сам батискаф "не работал так, как мы думали". В том же году его уволили. При этом инженер сообщил, что "Титан" дополнительно тестировали перед следующими погружениями.

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В одном из последних сообщений экипажа на судно поддержки "Полярный принц" перед взрывом говорилось, что "все в порядке".

Бывший финансовый и кадровый директор компании Бонни Карл сообщила, что знала о проблемах с безопасностью "Титана", а операционный директор Дэвид Локридж охарактеризовал его как "опасный".

Катастрофа "Титана"

Напомним, 18 июня прошлого года глубоководный аппарат, который совершал погружение к обломкам "Татаника", пропал без вести.

На борту судна находились пять человек - исполнительный директор OceanGate Стоктон Раш, миллиардер и исследователь Хэмиш Гардинг, бизнесмен Шахзада Давуд и его сын Сулеман, а также исследователь Поль-Анри Наржоле.

За несколько дней были обнаружены пять крупных обломков батискафа. Сообщалось, что катастрофа могла произойти в результате имплозии - корпус не выдержал давления воды.

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