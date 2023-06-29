Все улики отправят медикам, чтобы подтвердить их принадлежность пропавшим членам экипажа.

Обнаружены обломки батискафа "Титан", который взорвался во время погружения к "Титанику", а также, судя по всему, человеческие останки. Об этом сообщает CBS News.

Обломки субмарины прибыли в Сент-Джонс, Ньюфаундленд, 28 июня, говорится в заявлении Береговой охраны США. Она отметила, что доказательства, извлеченные со дна моря для расследования взрыва, будут доставлены в порт США для анализа.

Сообщается, что предполагаемые человеческие останки, извлеченные из-под обломков подлодки, исследуют американские медики.

"Доказательства предоставят следователям из нескольких международных юрисдикций критическую информацию о причинах этой трагедии", — говорится в заявлении главного следователя, капитана Береговой охраны США Джейсона Нойбауэра.

По его словам, предстоит проделать значительный объем работы, чтобы понять факторы, которые привели к катастрофиче "Титана", и помочь предотвратить повторение подобной трагедии.

Обнаружение обломков произошло в ходе масштабных поисков подлодки. "Титан" потерял связь с канадским исследовательским судном 18 июня примерно через 1 час 45 минут после погружения к обломкам знаменитого лайнера, затонувшего во время своего первого рейса в 1912 году.

Исчезновение батискафа "Титан"

19 июня 2023 года сообщалось, что в Атлантическом океане пропал батискаф с туристами, которые осматривали обломки "Титаника". Лодка принадлежит компании OceanGate Expeditions, которая специализируется на глубоководных экспедициях.

Вскоре один из пассажиров подлодки "Титан", ирландский исследователь Рори Голден вышел на связь. Мужчина сообщил, что с ним все в порядке.

22 июня сообщалось, что на батискафе, пропавшем рядом с обломками "Титаника", по расчетам, уже закончился кислород. В тот же день компания-оператор пропавшей подлодки "Титан" заявила, что считает членов экипажа судна погибшими.

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