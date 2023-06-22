По предварительной информации, в зоне поисков пропавшего батискафа обнаружены два фрагмента его обломков.

В зоне поисков пропавшего в Атлантике батискафа "Титан", который доставлял туристов к затонувшему "Титанику", обнаружены неопознанные обломки, эксперты оценивают информацию.

По предварительной информации, в зоне поисков пропавшего батискафа обнаружены два фрагмента его обломков, сообщает Sky News.

Эксперт-спасатель Дэвид Мирнс, который знаком с двумя пассажирами батискафа, утверждает, что береговая охрана не "использует такие фразы, если только нет шансов найти людей живым". Поле обломков указывает, что подводный аппарат разрушился. По его словам, найденные фрагменты – это посадочная рама и задняя крышка субмарины, но корпус пока не обнаружен.

"Поле обломков подразумевает разрушение подводного аппарата. Это действительно как бы указывает на худший сценарий, который является катастрофическим", - добавил Мирнс.

Как пишет Rzeczpospolita, береговая охрана заявила, что обломки лодки, лежащие на морском дне рядом с обломками "Титаника", были обнаружены дистанционно управляемым ROV канадского торгового судна Horizon Arctic, которое прибыло прошлой ночью к месту крушения "Титаника". Он был загружен вспомогательным оборудованием, а также нес дистанционно управляемый подводный аппарат Odysseus 6k, способный погружаться на глубину до 6 км. Его также можно использовать для добычи предметов со дна океана.

Видимость внизу ограничена всего несколькими метрами. Поиски тем более сложны, что в случае отключения электроэнергии сильные подводные течения могли сместить "Титан" на расстояние до 30 км.

Специалисты отмечают, что "Титан" мог взорваться в результате разрушения корпуса, только такой сценарий мог объяснить разбросанные по большой площади обломки.

Исчезновение батискафа "Титан" - детали

19 июня в Атлантическом океане пропал батискаф с туристами, которые осматривали обломки "Титаника". Небольшие подводные лодки иногда доставляют богатых туристов и экспертов, желающих своими глазами увидеть знаменитый "Титаник".

Сегодня на батискафе, пропавшем рядом с обломками "Титаника", по расчетам уже закончился кислород. Поскольку батискаф погрузился под воду утром в воскресенье, к нынешнему моменту эти запасы уже должны быть исчерпаны.

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