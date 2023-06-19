Печально знаменитый лайнер, вероятно, стал причиной гибели еще нескольких человек спустя 111 лет после собственного потопления.

В Атлантическом океане пропал батискаф с туристами, которые осматривали обломки "Титаника". Как рассказали представители американской береговой охраны журналистам BBC News, сейчас недалеко от побережья острова Ньюфаундленд проводится поисково-спасательная операция.

Издание отмечает, что небольшие подводные лодки иногда доставляют богатых туристов и экспертов, желающих своими глазами увидеть знаменитый "Титаник".

Пропавший батискаф принадлежит компании OceanGate Expeditions, которая специализируется на глубоководных экспедициях. Компания подтвердила, что на борту были люди.

"Мы изучаем и мобилизуем все варианты, чтобы безопасно вернуть экипаж. Все наше внимание сосредоточено на членах экипажа подводного аппарата и их семьях", – говорится в сообщении компании.

Как выяснили журналисты, туристы платят OceanGate Expeditions по 250 000 долларов за восьмидневную экспедицию, в программу которой входят такие погружения в батискафе непосредственно к месту затопления знаменитого лайнера.

Пропавший батискаф может вместить до пяти человек – пилота, трех туристов и "эксперта по контенту", под которым, вероятно, подразумевается гид. Полное погружение к месту крушения, включая приземление и всплытие, занимает в общей сложности восемь часов.

Сколько человек находилось в батискафе в этот раз, компания не уточняет.

Гибель "Титаника"

Пассажирский лайнер "Титаник" затонул во время своего первого же рейса через Атлантический океан в ночь с 14 на 15 апреля 1912 года после столкновения с айсбергом. В результате катастрофы погибли от 1490 до 1635 человек, спасти удалось 712 человек.

Обломки лайнера лежат на глубине около 3800 метров в Атлантическом океане примерно в 600 км к востоку от канадского острова Ньюфаундленд. Впервые их смогли обнаружить только в 1985 году.

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