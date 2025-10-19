Этот тест на знание дорожных знаков проверит, хорошо ли вы знаете ПДД.

Тест на ПДД - полезная тренировка даже для водителей с большим стажем. С годами значение дорожных знаков забывается, а такие задачи помогают освежить усвоенное. В них разбирается теоретическая ситуация, в которой читателю нужно решить, как тут следует поступить по правилам.

Тест ПДД онлайн - кто нарушает

Эту задачу опубликовал украинский YouTube-канал "За!Правилами". На картинке изображено две машины, которые подъезжают к перекрестку. Грузовой автомобиль хочет продолжить движение по прямой, а легковой - повернуть направо.

Вам нужно оценить дорожную обстановку, взглянуть на знаки и ответить, кто в данной ситуации является нарушителем. Вариантов может быть четыре:

Видео дня

нарушает №1; нарушает №2; оба нарушают; оба едут по правилам.

Итак, разберем задачу. Взглянем на дорожные знаки. По ту сторону перекрестка, куда собирается ехать грузовик, размещены знак 4.4 "Движение прямо или направо" и знак 7.5.1 "Вид транспортного средства - грузовик весом более 3,5 тонны". Вместе они означают, что грузовому транспорту разрешено ехать только вперед и направо, но не налево. Поскольку автомобиль №1 хочет ехать прямо, он ничего не нарушает.

Теперь разберемся со второй машиной. Тест ПДД поместил перед ним знак 5.5 "Дорога с односторонним движением". Это значит, что путь, на который поворачивает водитель, запрещает разворот и движение в обратном направлении. Но ничто не мешает ему повернуть направо на перекрестке.

Хитрый тест на знаки ПДД может спутать неопытных автомобилистов, которые примут данный символ за 5.5 "Движение прямо". В таком случае поворачивать действительно было бы запрещено. Но в данной ситуации машина ничего на нарушет.

Правильный ответ на задачу: вариант 4. Оба водителя едут по правилам и могут совершить задуманные маневры.

Вас также могут заинтересовать новости: