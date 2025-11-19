Иногда любовь к себе может принимать нездоровую форму.

Нарциссизм обычно ассоциируется с тщеславием, эгоцентризмом и зазнайством. Наряду с ним существует здоровая любовь к себе. Простой тест на личность покажет, к какой категории относится человек. Это важно знать, чтоб понимать, как вы строите отношения с другими и каким вас видят.

Тест на тип личности - ответы

Чтоб пройти этот психологический тест, выберите тот цветок, который первым привлек ваше внимание.

Цветок 1

Видео дня

Вы не являетесь нарциссом. Вы спокойно воспринимаете критику и не ищете восхищения окружающих. Вам больше нравится заботиться о тех, кто вам дорог. Ваши отличительные черты - эмпатия и способность слушать других.

Цветок 2

Если делить нарциссизм на здоровый и патологический, то вы относитесь к первой категории. Вы очень себя любите, довольны своей внешностью и личностью. Вам нравится быть в центре внимания, а понимание того, как вы влияете на других, доставляет вам удовольствие. Однако стоит быть осторожнее и не переступать черту, за которой ваш характер приобретет патологический оттенок.

Цветок 3

Вы хорошо осознаете свои достоинства, недостатки и не выставляете их на показ. Вместо этого вы показываете свое "я" с помощью поступков, чтоб другие смогли по достоинству оценить вашу личность. Вы совершенно не ладите с нарциссами и считаете их поведение неприятным.

Цветок 4

Вы из тех нарциссов, которые настолько влюблены в себя, что не видят ничего вокруг. Вы совершенно не обращаете внимания на других людей. Даже общение с окружающими является лишь способом удовлетворить свое раздутое эго. Вы находитесь рядом с людьми, чтобы подтвердить свое превосходство.

Цветок 5

Вы не считаете себя центром мира и или самым важным человеком на земле. Хотя у вас высокая самооценка, вы всегда стараетесь не переусердствовать и также демонстрируете простоту и скромность.

Цветок 6

У вас есть некоторые признаки нарциссического поведения. Вы верите, что всегда правы и слишком много проводите времени перед зеркалом. Однако, когда близкие в вас нуждаются, вы показываете себя милым, отзывчивым и даже альтруистичным человеком. В вашем теле словно живут две личности.

Вас также могут заинтересовать новости: