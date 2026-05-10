Найдено непопулярное место в Майами, куда переезжают миллиардеры

Коконат-Гроув в Майами превращается в один из самых привлекательных районов для миллиардеров и сверхбогатых переселенцев, сообщает Business Insider. Некогда богемный район сегодня стал элитным анклавом с частными резиденциями, яхтами и закрытыми сообществами.

Район активно развивается благодаря сочетанию факторов: уединённость, зелёная среда, доступ к воде, а также близость к деловым центрам Майами. Несмотря на трансформацию, он сохраняет элементы исторической застройки и "деревенской" атмосферы, что особенно ценится состоятельными покупателями.

В материале отмечается, что для новых жителей ключевым фактором становится приватность.

Этот модный район имеет богатую историю, связанную с протестами хиппи и множеством эклектичных художественных галерей, но сегодня его жизнь больше определяется мегаяхтами, ресторанами, отмеченными звездами Мишлен, и частными школами, обучение в которых стоит 50 000 долларов в год .

Ранее район был известен как богемное сообщество художников и творческих людей, однако со временем здесь начали селиться знаменитости и бизнес-элита. Среди них – предприниматели, инвесторы и технологические миллиардеры, которые выбирают район из-за сочетания инфраструктуры и уединенности.

Сегодня Коконат-Гроув окружен другими престижными районами Майами, включая Coral Gables и Brickell, что усиливает его привлекательность для состоятельных покупателей.

Также подчеркивается, что район предлагает удобную городскую инфраструктуру при сохранении камерной атмосферы:

"Вот эта полоса земли – именно там поселились первые поселенцы, первые состоятельные поселенцы. У них был самый потрясающий вид, открывавшийся на залив Бискейн, ничем не загороженный", – рассказала Business Insider Эшли Кусак, брокер по элитной недвижимости в Майами из Berkshire Hathaway HomeServices.

Дополнительным фактором привлекательности становится природная среда: густая зелень, береговая линия и ограниченный доступ для массового туризма.

В результате Коконат-Гроув формирует новый тип элитного пространства, где сочетаются высокая приватность, природная среда и доступ к инфраструктуре крупного города, что делает его особенно привлекательным для сверхбогатых жителей.

