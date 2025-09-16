Анализ рынка США показал досадную тенденцию.

Искусственный интеллект (далее – ИИ) начал существенно влиять на рынок труда в Соединенных Штатах Америки. И больше всего страдают от этого молодые специалисты, пишет Time.

Как показало исследование Стэнфордской лаборатории цифровой экономики, речь идет о специалистах от 22 до 25 лет, которые работают в сферах, где автоматизация происходит быстрее всего. Речь о разработке программного обеспечения, маркетинге и обслуживании клиентов. С конца 2022 года уровень занятости молодых специалистов снизился на 16%.

При этом общее количество рабочих мест продолжило расти.

"Было действительно поразительно видеть такой резкий эффект для определенных категорий, а для других – нет", – отметил один из авторов отчета, экономист Эрик Бриньольфссон.

К примеру, стабильной или даже растущей была занятость среди медицинских ассистентов, технических работников или таксистов.

Примечательно, что, в противовес молодым специалистам, работники в возрасте 30+ сохранили свои позиции и даже улучшили их. Так, в сферах, которые считаются наиболее уязвимыми перед ИИ, их занятость увеличилась на 6-12%. По мнению авторов исследования, этому могли способствовать определенные знания и сильная позиция более опытных работников в компаниях.

Исследователи говорят, что вызваны эти показатели именно ИИ, и их вряд ли можно объяснить такими факторами как изменения в образовании или дистанционная работа в результате пандемии COVID.

Но есть и оптимистическая нота. В отраслях, где искусственный интеллект не заменяет человека, а дополняет его работу, занятость растет.

"Технология всегда уничтожала рабочие места и всегда создавала новые. Если мы хотим достичь производительности и процветания, то должны использовать ИИ именно для дополнения, а не только автоматизации работы", – сказал Бриньольфссон.

