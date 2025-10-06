Также есть и советы, какие существуют полезные перекусы для собак.

Даже доброжелательные владельцы домашних животных могут бессознательно принимать решения, которые влияют на здоровье их собак. Ветеринар Марк Дос Анжос добавил, что один из самых распространенных примеров - лакомства, пишет Parade Pets.

По словам ветеринара, нередко владельцы домашних любимцев даже не читают состав, а если и делают это, то могут не осознавать, что эти лакомства на самом деле не являются полезными. Более того, многие покупают своим собакам лакомства, опираясь на рекламу, внешний вид или упаковку.

Поэтому, Анжос решил рассказать, что он не купил бы своей собаке. Он надеется, что это поможет другим сделать правильный выбор для их домашних любимцев.

Во-первых, ветеринар не советует давать собакам чрезмерно обработанные лакомства, поскольку многие из них состоят из смеси различных продуктов и могут даже не содержать того, что заявлено на этикетке.

Например, кости и лакомства для чистки зубов, которые должны избавлять владельца от чистки зубов собаке, на самом деле могут быть вредными.

"Они не поддерживают зубы вашей собаки в чистоте, поскольку пшеница покрывает зубы вашего любимца липким крахмалом, который является еще одной формой сахара", - отметил ветеринар.

В то же время, Анжос пояснил, что если вы покупаете нечасто своему домашнему любимцу подобные лакомства, то это не страшно. Но лучше проводить гигиену ротовой полости животного самостоятельно, без таких средств.

Также в статье отмечается, что большинство хозяев выбирают для своих собак сухой корм, который является на 100% ультрапереработанной пищей. Дополнительно они еще балуют их такими же лакомствами, что может стать причиной набора лишнего веса животным.

Ветеринар напомнил, что как и у людей, избыточный вес влияет на качество жизни собак и может сделать даже простые действия для них неудобными или болезненными. Ожирение вредит суставам, сердцу и другим органам животного.

Поэтому, Анжос также рассказал, какие есть полезные перекусы для собак. Например, черника. У животных, больных деменцией, как показали результаты исследования, улучшилось состояние, когда им давали экстракт черники. Поэтому, ягоды черники очень полезны особенно собакам пожилого возраста.

Ещё ветеринар советует давать яблоки собаке, так как они содержат много клетчатки и относительно мало сахара. Но не стоит опять же покупать в магазине лакомства, содержащие яблоки, так как они могут не приносить желаемой пользы.

Кроме фруктов, ветеринар советует давать животному и кусочки говяжьей печени. Можно покупать печень в магазине, а дома можно нарезать на кусочки размером с кулак и приготовить ее во фритюрнице. Такие заготовки можно заморозить, а потом разогревать в микроволновой печи, нарезать на кусочки размером с ноготь мизинца и давать собаке.

Если собака любит клубнику, то можно давать в день три ягоды. В ней есть витамин С, антиоксидант, который собаки могут производить самостоятельно, но в количестве, которое слишком низкое для борьбы с деменцией.

Интересные факты о собаках

