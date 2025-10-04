Этих собак не стоит заводить людям без опыта дрессировки.

Лучшие собаки для новичков известны легким нравом, послушанием и общей неприхотливостью. Худшие породы во всем противоположны. Они требуют тщательной дрессировки, могут иметь склонность к агрессии или порче вещей, либо нуждаются в длительных интеллектуальных нагрузках. Это не значит, что такие собаки плохие - просто вам нужно вложить больше опыта и свободного времени в их воспитание. Если вы не готовы к такой ответственности, то лучше выбрать других питомцев.

Какие породы собак не подходят новичкам

Псов, которых не стоит заводить людям без опыта, назвало издание Express со ссылкой на опытную дрессировщицу собак Ингрид Пупс. По словам кинолога, за восемь лет работы она видела сотни пород. И среди них выделила шесть, которых не стоит заводить как первого любимца.

Австралийская овчарка

Это очень энергичные псы, ходячие батарейки с пастушьими инстинктами. Если у вас нет возможности подолгу выгуливать собаку, то она начнет "выливать" энергию в шалости.

Бордер-колли

Это самые умные псы на планете и одновременно худшие породы собак для новичков. Без ежедневных многочасовых тренировок и интеллектуальных нагрузок бордер-колли сильно страдают. Они подходят для работы или кинологического спорта (аджилити), но не домашнего содержания.

Немецкая овчарка

Популярные и внешне привлекательные "немцы" нравятся очень многим. Но дрессировщица предупреждает об их чувствительности и привязанности, а также территориальности. Если не уделять овчарке много времени и не заниматься дрессировкой с раннего детства, то она может стать капризной. А в ее воспитании нужна железная дисциплина.

Хаски

Из-за экзотической внешности и частого появления в фильмах хаски стали всемирно популярными. Но большинство новичков пожалеют, если заведут такого питомца. Это дикая по темпераменту порода, которая делает что ей вздумается. Вы должны очень хорошо разбираться в хаски, если не хотите столкнуться с их упрямством, побегами из дома и агрессией к другим животным.

Бельгийская овчарка малинуа

Крайне подвижная сверхумная малинуа хочет играть и тренироваться каждый день по несколько часов. Если не давать ей использовать свои навыки, то она развлечет себя сама - и жертвами станут мебель, стены и комнатные растения.

Дудли (помеси пуделей)

Это худшие породы собак не из-за черт характера, а из-за этической стороны вопроса. Заводчики скрещивают пуделей с другими собаками ради прибыли, не заботясь о здоровье метисов. Дудли выглядят мило, но покупая их, вы спонсируете недобросовестных собаководов.

