"Гаї" есть разные, подчеркнул заслуженный работник образования Украины.

Некоторые люди не знают, что такое "гай" и "діброва", и по этой причине могут путать такие понятия.

Значения этих слов в украинском языке объяснил доцент-языковед, заслуженный работник образования нашей страны, а также автор учебников Александр Авраменко во время эфира программы "Сніданок з 1+1".

По словам эксперта значение слова "гай" в украинском языке такое - это небольшой, преимущественно лиственный лес. "Гаї бувають різними. От якщо у невеличкому лісі переважають берези, то його називають березовий гай або березняк", - пояснил педагог.

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По его словам, "бором" называют лес, в котором преобладают хвойные деревья, например, сосны. Языковед также сказал, что значение слова "діброва" такое: это лес, в котором подавляющее большинство деревьев - дубы.

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Ранее Александр Авраменко рассказал, как "не по собе" правильно сказать на украинском. Языковед отмечал, что это выражение в нашем языке является калькой с русского, которую используют, когда хотят описать чувство неловкости или дискомфорта. Учитель заявил, что вместо калькированной фразы следует использовать слова "ніяково" и "ніяковіти".

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