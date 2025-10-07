Для получения ароматного и сочного стейка мясник рекомендует выбирать среднюю прожарку (medium rare), которая тёплая и красная в центре.

Самая большая ошибка домашних поваров - пережаривать стейк. Об этом Simply Recipes рассказали мясник Эд Кэмпбелл, работающий в Kings Food Market в Хобокене, штат Нью-Джерси, с более чем десятилетним опытом работы, Дэнни Арриага, помощник мясника в Whole Foods Market в Уихокене, штат Нью-Джерси, с 13-летним опытом работы и Брайан Гуарначча, мясник в Stew Leonard’s в Ньюингтоне, штат Коннектикут, с пятью годами опыта работы.

Кэмпбелл объяснил, что хотя горячая сковорода или гриль - ключ к ароматной поджарке, слишком долгое приготовление стейка, даже при правильной температуре, может быстро пересушить его.

В свою очередь Арриага понимает мнение, что "людям не нравится видеть красный цвет на стейке", поэтому их первым инстинктом является приготовление стейков при высокой температуре в течение длительного времени, что приводит к тому, что они пережариваются. Он рекомендует переворачивать стейки через 3-6 минут с каждой стороны, но не более 10 минут в общей сложности, и следить за приготовлением.

Для получения ароматного и сочного стейка мясник рекомендует выбирать среднюю прожарку (medium rare), которая тёплая и красная в центре. Внутренняя температура стейка средней прожарки обычно составляет 50-55 °C, что можно проверить термометром мгновенного считывания. По его словам, можно провести "тест на ощупь", нажав на самую толстую часть стейка - средняя прожарка ощущается как мясистая часть ладони чуть ниже большого пальца, когда рука расслаблена.

Для наиболее точных результатов Гуарначча также рекомендует использовать термометр, чтобы исключить догадки, и измерять температуру в двух разных местах. Важно вставить термометр в самую толстую часть мяса, потому что именно там теплу потребуется больше всего времени для проникновения.

Дополнительный совет для успеха

Также мясники подчёркивают на важности "отдыха" стейка. Нужно дать ему постоять не менее 10 минут после приготовления, прежде чем нарезать, чтобы сок равномерно распределился. Стоить следовать этим инструкциям: готовьте до средней прожарки, следите за внутренней температурой и дайте стейку "отдыха" как следует, и вы превратите его в ароматное и сочное блюдо.

Советы по приготовлению мяса

Приготовить идеальную запеченную курицу непросто, ведь ее можно в любой момент пересушить. Однако эксперт по питанию рассказала, что замена одного простого ингредиента может иметь большое значение. Несмотря на то, что для усиления вкуса и улучшения текстуры советуют использовать сливочное масло под кожей курицы, эксперт отмечает, что замена масла на майонез позволит получить самое вкусное и сочное блюдо.

