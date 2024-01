Пренебрежение гидратацией зимой может привести к целому ряду проблем со здоровьем, включая ослабление иммунной функции и ухудшение состояния кожи.

Зимой между бутылкой с водой и чашкой какао вы скорее всего выберете последнюю, однако в морозные месяцы достаточное увлажнение организма является более важным, чем когда-либо. Пренебрежение гидратацией зимой может привести к целому ряду проблем со здоровьем, включая ослабление иммунной функции и ухудшение состояния кожи. Портал Eat This, Not That со ссылкой на Кэролайн Янг, кандидата медицинских наук, зарегистрированного диетолога, приводит 10 причин, по которым зимой нужно пить больше воды, чем обычно.

1. Зимой организм теряет больше воды.

Зимой из-за сухого воздуха ваше тело испытывает повышенную потерю влаги. Это явление происходит из-за дыхания и испарения через кожу, поэтому крайне важно компенсировать потерю жидкости, увеличивая потребление воды.

2. Питьевая вода помогает сбалансировать электролиты.

Исследования показывают, что правильная гидратация необходима для поддержания электролитного баланса - даже зимой. Регулярное потребление воды может помочь вам достичь здорового баланса электролитов для оптимальной работы нервов и мышц.

3. В холодную погоду вы мочитесь чаще.

Янг отмечает, что пребывание в холодной среде может заставить почки выделять больше мочи, чем обычно, что делает питьевую воду особенно важной для предотвращения обезвоживания.

4. Ваша иммунная система ослабевает в холодной среде.

Употребление большего количества воды может поддержать оптимальную иммунную функцию, стимулируя выработку и движение иммунных клеток.

5. Холодные температуры сушат кожу.

Однако, по словам Янг, употребление большого количества воды может помочь увлажнить кожу изнутри и предотвратить сухость кожи.

6. Питьевая вода помогает лучше регулировать температуру тела.

Питье воды улучшает терморегуляцию, помогая вам лучше адаптироваться к низким температурам. Если вы будете следить за уровнем гидратации, это поможет вашему телу естественным образом согреться в холодные зимние месяцы.

7. Жара в помещении обезвоживает вас больше, чем воздух на улице.

Искусственное отопление вызывает сухость воздуха в помещении, увеличивая потерю воды из-за дыхания и испарения с кожи. Зимой необходимо пить больше воды, чтобы противодействовать обезвоживающему воздействию отопления в помещении.

8. Достаточное увлажнение организма помогает предотвратить набор лишнего веса зимой.

Обезвоживание часто можно спутать с голодом, что приводит к перееданию. Достаточный уровень водного баланса поможет вам регулировать аппетит, уменьшить тягу к еде и улучшить способность организма различать жажду и голод.

9. Вашему телу нужно больше воды, чтобы дышать при низких температурах.

При низких температурах ваша дыхательная система работает более интенсивно и требует от вас большего количества воды. Кроме того, сухой холодный воздух может негативно повлиять на легкие, а постоянная гидратация поддерживает слизистые оболочки дыхательных путей.

10. Вы не замечаете, как сильно потеете по сравнению с теплой погодой.

Несмотря на низкие температуры, зимой ваше тело все равно потеет, хотя и менее заметно, чем в теплую погоду. Но вы можете этого не замечать и не осознавать, сколько жидкости вы теряете.

