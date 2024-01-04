Бытует мнение, что напиток из мяты может положительно влиять на работу мозга.

Едва ли не лучший травяной чай, которому приписывают различные полезные свойства, - это напиток из мяты. Диетолог Мелисса Аззаро отметила, что это растение обладает противогрибковыми и антибактериальными свойствами, поэтому считается, что благодаря употреблению мятного чая можно помогать поддерживать полость рта в здоровом состоянии.

Употребление напитка с таким растением может помочь освежить дыхание, приводит сведения эксперта eatingwell.com. В исследовании, опубликованном в 2021 году в Journal of Pharmacy and Pharmacology идет речь, что благодаря ментолу, который есть в мятном чае, напиток обладает успокаивающим действием, способствует расслаблению и уменьшению уровня стресса.

Также есть мнение, что такой напиток может стимулировать работу мозга, улучшая когнитивные функции и способность к концентрации внимания. "Это натуральная альтернатива без кофеина, которая может помочь поддерживать умственную активность, не вызывая побочных эффектов, связанных с кофеином. Однако научные исследования этих преимуществ все еще продолжаются, и для их подтверждения необходимы дополнительные исследования", - подчеркивается в статье.

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Польза мятного чая также описана в исследовании BMC Biology, которое было проведено в 2022 году. Ученые обнаружили ранние доказательства того, что напиток обладает "противовирусной активностью, которая эффективна против вируса, вызывающего COVID". Эксперты подчеркнули, что, несмотря на это, мятный чай не стоит рассматривать как самостоятельное средство для лечения инфекций.

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Ранее была названа причина быстрого старения. Эксперт в области здравоохранения, невролог Дорси Стэндиш говорила, что люди быстрее стареют в том случае, если недосыпают.

По словам невролога, самое важное для жизненных сил человека и его самочувствия - "это высыпаться".

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