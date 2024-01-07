В то же время чай не может заменить профессиональную медицинскую помощь в случае депрессии - он может быть дополнительным подходом, но не заменой необходимого лечения.

Хотя чай сам по себе не может диагностировать или лечить депрессию, некоторые сорта чая и их компоненты продемонстрировали многообещающую способность облегчать некоторые симптомы и способствовать общему благополучию, что может быть полезно для людей, страдающих депрессией. Издание StudyFinds ознакомилось с различными экспертными источниками и составило список семи лучших чаев от депрессии.

В то же время стоит помнить, что чай не может заменить профессиональную медицинскую помощь. Это может быть дополнительный подход, но не замена необходимого лечения.

1. Зеленый чай

Зеленый чай содержит много кофеина и L-теанина - аминокислоты, которая может уменьшить беспокойство. "Исследователи предполагают, что зеленый чай может оказывать защитное действие против депрессии, уменьшая окислительный стресс. Полифенолы, присутствующие в зеленом чае, также обладают антидепрессивным действием", - рассказывает Health Match.

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2. Ромашковый чай

Распространенным методом борьбы с депрессией является попытка улучшить сон. Если вы ищете правильный тип чая, который поможет вам заснуть, Орегонская ассоциация психического здоровья советует обратить внимание на ромашковый чай.

Исследования также показали, что ромашка может уменьшить беспокойство у пациентов с генерализованным тревожным расстройством легкой и умеренной степени, сообщает Health Match

3. Лавандовый чай

Лаванда используется для лечения депрессии и тревоги в виде эфирного масла и экстракта, а исследования, проведенные в Германии, показали, что она так же эффективна, как и другие фармацевтические препараты для лечения тревоги и депрессии, без побочных эффектов, вызывающих сонливость, отмечают исследователи.

4. Чай из женьшеня

Как пишет Only My Health, чай из женьшеня уменьшает чувство усталости, которое приводит к депрессии, и является весьма эффективным против гормонального или офисного стресса. Чай из женьшеня достаточно эффективно улучшает настроение и повышает когнитивные функции, что улучшает проблему депрессии.

5. Чай из мелиссы

Чай из мелиссы чрезвычайно полезен, потому что в нем высокий уровень антиоксидантов, он уменьшает умеренную тревожность и депрессию. Результат от употребления этого чая заметен через 15 дней. Он является идеальным напитком перед сном.

"Научная статья 2014 года о двух небольших исследованиях, в которых участники пили холодный чай с мелиссой или ели йогурт с мелиссой, показала положительное влияние на настроение и снижение уровня тревожности", - добавляет Healthline..

6. Чай из ашвагандхи (зимней вишни)

Многие люди рекомендуют чай ашвагандха, а также его используют в качестве лечебных трав. "Известно, что ашвагандха справляется с уровнем стресса и другими психическими расстройствами. Она помогает улучшить различные функции, такие как усиление работы мозга, уменьшение тревоги и депрессии, а также снижение уровня сахара в крови и кортизола в организме", - говорится на сайте Only My Health.

7. Мятный чай

Мятный чай может похвастаться мощными анти-тревожными свойствами благодаря своему бодрящему аромату. Чай также обладает противовоспалительными свойствами, которые помогают уменьшить боль. "Исследования на животных моделях показали, что мятный чай может расслабить центральную и периферическую нервную систему", - добавляет Health Match.

Ранее исследователи назвали 12 чаев, которых следует избегать, и объяснили их потенциальную опасность.

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